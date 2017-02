Phonak Audéo B-R mit dem iF DESIGN AWARD 2017 ausgezeichnet (FOTO)

Stäfa, Schweiz (ots) - Phonak, weltweit führender Anbieter von Hörgeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen, wurde für das herausragende Produktdesign des wiederaufladbaren Hörgeräts Phonak Audéo(TM) B-R mit dem iF DESIGN AWARD 2017 ausgezeichnet. Der iF DESIGN AWARD ist einer der prestigeträchtigsten Design-Wettbewerbe weltweit.

Audéo B-R war das erste und einzige Hörgerät mit wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterie, die 24 Stunden* lang das Hören ermöglicht. Die 30-Minuten-Schnellladeoption erlaubt einen sofortigen Einsatz von 6 Stunden. Die internationale unabhängige Jury wählte Audéo B-R aus 5.500 Einsendungen um die begehrte Auszeichnung in der Kategorie Produkt zu erlangen.

"Es ist eine grosse Ehre für uns mit dem iF DESIGN AWARD ausgezeichnet zu werden", sagt Thomas Lang, Senior Vice President Phonak Marketing. "Der Award unterstreicht und bestätigt unser Bestreben, die höchsten Ansprüche an Leistung, Qualität und Innovation mit einem herausragenden Design zu verbinden um die Lebensqualität für Menschen mit Hörverlust zu verbessern."

Audéo B-R hat die Jury des renommierten Design-Preises ausserdem mit einer intelligenten Aufladelösung überzeugt. Der Zusatzakku, welcher sich problemlos an das Phonak Ladegerät anschliessen lässt, reicht mit seiner Kapazität aus, um zwei Hörgeräte siebenmal vollzuladen -ideal für Kurztrips, bei denen keine Stromquelle verfügbar ist. Darüber hinaus bietet Phonak ein kompaktes Mini-Ladegerät für vollständige Flexibilität.

Studien[footnoteRef:1] haben ergeben, dass wiederaufladbare Batterien und wiederaufladbare Hörgeräte auf der Wunschliste von Hörgeräteträgern ganz oben stehen. Aufgrund dieser Erkenntnis und nach jahrelanger Forschung, Entwicklung und intensiver Erprobung beginnt mit dem Phonak Audéo B-R eine neue Ära für Menschen mit Hörverlust. [1: Marketrak 2015, nur bei Nichtbesitzern gefragt (n=2099) - mehrere Antworten zulässig]

Für weitere Informationen über die jüngsten wiederaufladbaren Hörgeräte mit Lithium-Ionen Batterie von Phonak besuchen Sie bitte:

http://ots.ch/ru0ZY oder http://ots.ch/zDesw

Über Phonak

Phonak, Mitglied der Sonova Gruppe, ist stolz darauf, im Jahr 2017 den 70sten Geburtstag zu feiern! Mit Hauptsitz bei Zürich, Schweiz, wurde Phonak 1947 mit viel Leidenschaft und Begeisterung für Hörtechnologie gegründet. Auch 70 Jahre später ist dies weiter die treibende Kraft. Als führender Anbieter verfügt Phonak über das breiteste Produktportfolio von lebensverändernden Hörlösungen. Über kindgerechte Lösungen bis hin zur Versorgung von hochgradigem Hörverlust helfen wir Menschen dabei, sich sozial und emotional frei zu entfalten. Wir sind überzeugt, dass wir so die Lebensqualität verbessern können und eine Welt schaffen, in der jeder aktiv am Leben teilnehmen kann: Life is on.

Über den iF DESIGN AWARD

Seit über 60 Jahren gilt der iF DESIGN AWARD als international anerkanntes Gütesiegel für herausragendes Design und ist einer der bedeutendsten Designpreise der Welt. Die Auszeichnungen werden dabei in den Disziplinen Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Dienstleistungsdesign, Architektur und Innenarchitektur sowie für professionelle Konzepte verliehen. Alle vergebenen Beiträge sind auf der iF WORLD DESIGN GUIDE in der iF Design App zu sehen und werden auf der iF Design Exhibition Hamburg ausgestellt.

Bei Phonak sind wir der Überzeugung, dass gutes Hören eine Voraussetzung dafür ist, das Leben in vollen Zügen geniessen zu können. Seit 70 Jahren verfolgen wir unser Ziel, der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Wir verbessern die Lebensqualität von Menschen, damit sie sich sozial und emotional frei entfalten können. Life is on.

* Erwartete Ergebnisse bei voller Aufladung, und bis zu 80 Minuten drahtloses Streamen.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina-Viktoria Drexler

Media Relations Manager

Tel: +41 58 928 33 26

Email: katharina.drexler @ sonova.com