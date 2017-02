Autolenker begeht Fahrerflucht nach Unfall mit Fußgängerin

Wien (OTS) - Am 06.02.2017 wurde gegen 18:22 Uhr eine 63-jährige Frau beim Überqueren der Fahrbahn in Neustift am Walde (19. Bezirks) von einem Auto erfasst. Die Pensionistin erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lenker des PKW flüchtete vom Unfallort.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at