Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt – Täter flüchtete vom Unfallort

Wien (OTS) - Am 06.02.2017 überquerte gegen 22:30 Uhr eine 73-jährige Frau zu Fuß die Linzer Straße (14. Bezirk). Im Zuge dessen wurde sie von einem Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen. Sie erlitt eine schwere Verletzung am Arm. Der Fahrzeuglenker verließ die Unfallstelle, ohne an der Sachverhaltsfeststellung mitzuwirken. Die Ermittlungen gegen den Autolenker wurden aufgenommen.

