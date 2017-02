Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von kubanischen Rhythmen in Baden bis zum Faschingskonzert in St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 8. Februar, ist der Sänger Mario „Mayito“ Rivera mit seiner Band Sons of Cuba zu Gast im Cinema Paradiso Baden und präsentiert eine Mixtur aus modernen und klassischen Salsa-, Rumba-, Afro- und Timbarhythmen inklusive Jazz und Funk. Am Donnerstag, 9. Februar, folgt ein weiterer Termin im Cinema Paradiso St. Pölten; Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden bzw. für St. Pölten unter 02742/21400 e und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Donnerstag, 9. Februar, macht die Schlagersängerin Michelle im Zuge ihrer „Ich würd‘ es wieder tun“ Tournee Station im VAZ St. Pölten. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/714 00, e-mail ticket @ vaz.at und www.vaz.at.

Am Freitag, 10. Februar, bringt Jörg Danielsen mit einer Vienna Blues Association ab 20.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach Lieder von B. B. King, Willie Dixon, Freddy King und Albert Collins sowie Eigenkompositionen zu Gehör. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach/Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Am Samstag, 11. Februar, heißt es in der Bühne Mayer in Mödling „Countrymusic forever“: Das Konzert von Tina Rauch, Manfred Biglbauer und Mike Lomoz beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Mayer in Mödling unter 02236/244 81, e-mail office @ mautwirtshaus.at und www.mautwirtshaus.at.

Ebenfalls am Samstag, 11. Februar, parodiert das britische Duo Carrington-Brown in der Bühne im Hof in St. Pölten in seiner Show „10“ in deutscher Sprache alle musikalischen Genres von Pop und Jazz über Bollywood bis zur Oper; Beginn ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080 600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Schließlich kredenzen die Wiener Virtuosen, allesamt Mitglieder der Wiener Philharmoniker, am Sonntag, 12. Februar, im Rahmen der „Meisterkonzerte St. Pölten“ ein humorvolles Faschingsprogramm unter dem Motto „Heiter bis wolkig - die Wiener Virtuosen auf Festspiel-Tournee". Beginn im Großen Stadtsaal von St. Pölten ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/333-2601 bzw. 02742/353189, e-mail meisterkonzerte @ st-poelten.gv.at und www.musique.at/meisterkonzerte.

