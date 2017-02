Wirtschaftswissen für Journalistinnen und Kommunikationsprofis: APA-Campus Wirtschaftslehrgang startet ins dritte Jahr

Finanzierung für Journalisten unter bestimmten Voraussetzungen zur Gänze durch Stipendien möglich

Wien (OTS) - APA-Campus, die Weiterbildungsreihe der APA – Austria Presse Agentur, bietet einen hochkarätigen Lehrgang im Bereich Wirtschaft an. Das fachspezifische Bildungsangebot richtet sich an Journalistinnen und Journalisten sowie Kommunikationsfachleute mit Wirtschaftsfokus. An insgesamt 25 Kurstagen bekommen die Teilnehmer durch ausgewiesene Expertinnen und Experten aus Praxis und Wissenschaft profundes Grundwissen, aktuelle Hintergründe und Zusammenhänge des Wirtschafts- und Finanzmarktes vermittelt. Unter den Referenten finden sich Namen wie Dr. Thomas Wieser (Chairman of the Euro Working Group), Univ. Prof. Dr. Wolfgang Mazal (Universität Wien), Dr. Margit Schratzenstaller (WIFO), Univ. Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber (Donau-Universität Krems) und viele mehr.

Die Inhalte werden in fünf Modulen angeboten: Grundlagen, Geld- und Finanzmärkte, die EU verstehen, Wirtschaftsstandort Österreich, Arbeit und Soziales. Die sich wiederholenden Lehrveranstaltungen können unter Rücksichtnahme auf etwaige Berufstätigkeit zeitlich flexibel besucht werden. Unabhängig vom Lehrgang können Interessierte die Veranstaltungen auch einzeln buchen.

Für Journalistinnen und Journalisten besteht die Möglichkeit, den gesamten Lehrgang, Module oder einzelne Veranstaltungen über Stipendien finanzieren zu lassen. Die Stipendien vergibt der Verein zur Förderung des Wirtschaftsjournalismus. Die Förderbedingungen finden sich unter http://www.vzfw.at/stipendien/.

" Der APA-Campus Wirtschaftslehrgang hat zum Ziel, das führende Aus- und Weiterbildungsprogramm für Journalisten und Kommunikationsprofis im Bereich Wirtschaft zu werden. Er ist gezielt für Leute konzipiert, die voll im Beruf stehen ", so Reinhard Christl, langjähriger Leiter des Studiengangs Journalismus an der FH Wien. Gemeinsam mit Thomas Karabaczek, Leiter des APA-Wirtschaftsressorts, bildet er die Lehrgangsleitung. Karabaczek, der viele Jahre das APA-Büro in Brüssel geleitet hat, sieht das Lehrangebot "basierend auf notwendigem faktischen Grundwissen im Bereich Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, auf jene Themen fokussiert, die die aktuelle Diskussion in den Medien bestimmen".

Das positive Feedback der Teilnehmer aus den ersten beiden Jahren bestätigt das Konzept des APA-Campus Wirtschaftslehrgangs. Die APA-Campus-Betreiber Karin Thiller, Geschäftsführerin APA – Austria Presse Agentur, und Michael Lang, APA-Chefredakteur, sehen durch die große Nachfrage bestätigt, „dass der APA-Campus Wirtschaftslehrgang den ständig steigenden Anforderungen nach profunden Kenntnissen wirtschaftlicher Zusammenhänge und Entwicklungen in einer vernetzten und globalisierten Welt Rechnung trägt."

Die nächsten Termine:

Die 20 wichtigsten Wirtschaftsbegriffe für Journalisten und Kommunikationsfachleute

Termin: 02. März 2017, 09:00 bis 17:00 Uhr

Kosten: EUR 680,- exkl. USt. pro Person

Teilnehmeranzahl: bis zu 12 Personen

Trainer: FH-Prof. Dr. Reinhard Christl

Bilanzen: Wie man sie liest, was sie aussagen und was sie verbergen

Termin: 16. März 2017, 09:00 bis 17:00 Uhr

Kosten: EUR 680,- exkl. USt. pro Person

Teilnehmeranzahl: bis zu 12 Personen

Trainer: Dr. Christian Kreuzer, Controller Institut

