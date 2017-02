Hartlauer erzielt Bestnoten in „Optikerketten 2017“-Studie

ÖGVS-Tests mit Bravour bestanden.

Wien - Jänner 2017 (OTS) - Die nationale Studie „Optikerketten 2017“ der ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH) brachte der Handelskette Hartlauer Bestnoten ein – im Bereich Service sogar den 1. Platz! In der Gesamtwertung war die Entscheidung extrem knapp: Nach Noten gewertet folgt Hartlauer mit 2,0 haarscharf dem Erstplatzierten (Note 1,9). In Mystery Checks wurden sechs Unternehmen in vier Kategorien (Ambiente – Service – Sehtest – Beratung) getestet.

„ Diese Spitzenergebnisse in der ÖGVS-Studie sind eine Bestätigung unserer Strategie der perfekten Beratung durch bestens geschulte Augenoptiker. Auf die Note ‚Sehr gut‘ im Service sind wir sehr stolz. Auszeichnungen dieser Art wären ohne unsere Mitarbeiter nicht möglich. Außerdem bestärken sie Brillenträger in ihrer Kaufentscheidung. “ Robert F. Hartlauer

Größte Brillenfertigung Europas

Kunden im Optikbereich sind preissensibel, erwarten eine große Brillenauswahl sowie begleitende Beratung durch ausgebildete Fachkräfte. All diesen Anforderungen trägt Hartlauer mit der größten und modernsten Brillenfertigung in Europa und der hauseigenen Fortbildungsakademie in Kronstorf bei Steyr Rechnung. Optikerlehrlinge durchlaufen in ihrer Ausbildung ein spezielles Schulungsprogramm. Momentan sind 450 Augenoptiker und 81 Optik-Lehrlinge bei der österreichischen Handelskette beschäftigt.

„ Ca. 80 % unserer Lehrlinge schließen die Berufsschule mit ‚Ausgezeichnetem Erfolg‘ ab. Diese Erfolgsquote motiviert das gesamte Team – von den Auszubildenden bis zur obersten Managementebene. “ Robert F. Hartlauer

Beliebte Komplettpreise für Brillen und Gläser

Hartlauer ist nach wie vor das einzige Optik-Unternehmen Österreichs, das Komplettpreise für Brillen und Gläser anbietet. Speziell im hochwertigen Glas- und Fassungsbereich bietet die Handelskette ein einmaliges Preis-Leistungs-Verhältnis am österreichischen Brillenmarkt. Von der Konkurrenz hebt man sich u.a. mit dem „Brillen-Sorglos-Paket“ in Kooperation mit UNIQA ab, das bereits 230.000 zufriedene Kunden nutzen.

Hartlauer – 160 Mal in Österreich

Die österreichweite Geschäftsabdeckung ist von Erfolg gekrönt. Derzeit gibt es 160 Geschäfte. Die laufende Modernisierung und Eröffnung neuer Standorte – zu 80 % in Innenstadtbereichen – vereinfacht die Erreichbarkeit und erhöht die Nähe zum Kunden.

„ Der Gedanke des regionalen Nahversorgers und Beraters ums Eck ist uns sehr wichtig. Das stärkt das Vertrauen der Kunden in Hartlauer. “ Robert F. Hartlauer

