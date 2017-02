Erstes Buch über Cannabismedizin in Österreich

Buchpräsentation

Wien/Kärnten/Tirol/Salzburg/Vorarlberg/Niederösterreich/Burgenland/St eiermark (OTS) - Wiener Allgemeinmediziner Kurt Blaas gibt mit seinem Buch „Cannabismedizin. Ein praktischer Ratgeber für Patienten und Patientinnen“ zum ersten Mal in Österreich Einblick in die Grundlagen der Cannabismedizin und erklärt wie die medizinische Versorgung von diesem vielversprechenden jedoch rechtlich heiklen Medizinzweig in Österreich funktioniert.

Die Buchpräsentation findet am 8. Februar im Bundeskanzleramt, Grillparzerhaus, Johannesgasse 6; 1010 Wien um 19 Uhr statt.

Der Abend wird von dem Schauspieler, Sänger, Entertainer und Intendant Adi Hirschal bereichert. Der renommierte Künstler wird die Gäste durch die Kulturgeschichte der Cannabispflanze begleiten.

Im Anschluss wird der Raum für weiteren Austausch zur Verfügung stehen.

Alle die Interesse an dem Thema haben, sind herzlich eingeladen.

Um Anmeldung wird gebeten.

