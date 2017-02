Das Habanos Festival steht kurz bevor - das größte Ereignis für den besten Tabak der Welt

Havanna (ots/PRNewswire) -

- Das umfangreiche Programm voller Aktivitäten und mit Hingabe und Begeisterung für Habanos dauert eine Woche und wird von Enthusiasten aus mehr als 50 Ländern besucht werden

Havanna bereitet sich auf die Veranstaltung des XIX Habanos Festival vor, das vom 27. Februar bis zum 3. März stattfinden wird und auf dem die größten Entwicklungen für 2017 vorgestellt werden. In diesem Jahr werden neue Produkte vorgestellt, sowohl für unser reguläres Sortiment als auch für unsere Spezialitäten, über die Teilnehmer alles erfahren können und die sie exklusiv auf dieser Veranstaltung probieren können. Die Marke H. Upmann wird mit der Präsentation seiner ersten Gran Reserva Cosecha 2011 vertreten sein, ebenso wie Montecristo, das seinem Sortiment eine vollständige neue Produktlinie hinzufügt. Auch die Marke Quai D'Orsay wird auf dem XIX Festival eine große Rolle spielen.

Das Festival beinhaltet Besichtigungstouren von Plantagen in Vuelta Abajo*, Pinar del Río*, was als das beste Land der Welt für den Tabakanbau gilt, sowie eine Tour der Fabriken von La Corona und H. Upmann, die die größten Produkteinführungen in diesem Jahr verzeichnen. Weitere Highlights sind drei Abende mit bester Live-Musik von bekannten internationalen Künstlern und feinste kubanische Gastronomie.

Die Handelsmesse und insbesondere der Willkommensabend werden den Beginn des Habanos Festival am 27. Februar einläuten. Das Programm enthält außerdem Meisterklassen und Keynote-Vorträge von führenden Experten aus der Welt von Habanos beim internationalen Seminar, das am Mittwoch, dem 1. März eröffnet. Eine der repräsentativsten Aktivitäten des Habanos Festival ist der traditionelle internationale Wettbewerb für Habanos-Sommeliers.

Am Mittwoch, dem 1. März, lädt die El Laguito Reception Hall zum Quai D'Orsay-Abend ein, der der Habanos-Marke mit dem französischen Namen gewidmet ist und mit diesem Festival in eine vielversprechende neue Phase eintritt.

Am 3. März wird der Gala-Abend das große Finale des XIX Habanos Festival sein und ist Montecristo gewidmet, für die Präsentation der hochwertigsten Premiumreihe der Marke. Es wird ein Abend voller Überraschungen sein, mit einem hervorragenden Aufgebot an musikalischen Künstlern. Die Veranstaltung wird mit den 2016 Habanos Awards und der traditionellen Humidor-Versteigerung schließen und alle Erlöse gehen an das öffentliche kubanische Gesundheitswesen.

* Geschützte Ursprungsbezeichnung

Young & Rubicam: Cristina Andreu Tel.: +34-609-46-44-05 press.habanosfestival2017 @ yr.com Alberto Jiménez Tel.: +34-683-70-15-64 press.habanosfestival2017 @ yr.com

