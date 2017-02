WKÖ-Solarien: Zukunftstrends bei erstem Branchentreffen in Wien präsentiert

Branchensprecher Thum: Künstliche Sonne in Maßen schafft Abhilfe bei Vitamin D-Mangel

Wien (OTS) - Ende Jänner fand das erste Branchentreffen der Solarien in Wien statt, das von Robert Thum, Solarien-Branchensprecher des Fachverbandes Sport und Freizeitbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), initiiert wurde. „Ziel der Veranstaltung war es, unsere Mitgliedsbetriebe umfassend zu Status Quo, Entwicklungen und Trends zum Thema Sonne und Solarium zu informieren. Mehr als hundert Besucher aus ganz Österreich nahmen das Angebot an“, so Thum. Vorgestellt wurde etwa der Zukunftstrend „Beautylight“, der Solarium mit kollagenem Licht verbindet und durch eine Rotlicht-Tiefenwirkung einen sanften Teint inklusive Anti-Aging-Effekt schafft.

Die deutsche Motivationstrainerin Daniela Ben Said legte den Schwerpunkt ihres Impulsreferates darauf, wie Kunden zu Fans gemacht werden können. Sie zeigte einmal mehr auf, dass Service und Qualität die Basis eines erfolgreichen und zukunftsorientierten Unternehmens sind. Darüber hinaus sind Zusatzleistungen für den Kunden unerlässlich – jüngste Beispiele der Solarien sind etwa kollagenes Licht oder Body-Anwendungen. Damit können bestehende Kunden begeistert und neue gewonnen werden.

Durch Sonne und Solarium Immunkräfte stärken

Im Zeitraum Oktober bis März ist die Sonne oft tagelang nicht zu sehen - und wenn doch, dann aufgrund der zu geringen UVB-Strahlung zu schwach, um den Körper mit dem lebenswichtigen Vitamin-D zu versorgen. Der dadurch entstehende Vitamin-D Mangel schwächt nicht nur das Immunsystem und macht somit anfälliger für Krankheiten, er kann auch zu ständiger Abgespanntheit, Müdigkeit bis hin zu einer Winter-Depression führen.

In Maßen genossen kann hier das Solarium Abhilfe schaffen.

„Die UVB-Strahlen des Solariums sind denen der Sonne nachempfunden und Österreichs Solarien bieten den technisch höchsten Stand. Vor allem gegen Ende des Winters, wenn alle Vitamin D-Reserven aufgebraucht sind, sollte man sein Immunsystem durch Sonne und Solarium stärken“, so der bei der Veranstaltung ebenfalls vortragende Mediziner und „Lichtbiologe“ Alexander Wunsch.

Unterstützt wurde das Branchentreffen vom Fachverband Sport und Freizeitbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich, der Fachgruppe Sport und Freizeitbetriebe in der Wirtschaftskammer Wien sowie den Unternehmen Sun Up GmbH, Sinus Medical GmbH, JK-Licht International GmbH, Ruha GmbH und Suns Solarien GmbH.

