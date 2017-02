Lotto: Tiroler knackt Jackpot und gewinnt mehr als 1,9 Millionen Euro

Joker Jackpot von zwei Spielteilnehmern geknackt

Wien (OTS) - Die „sechs Richtigen“ 6, 7, 30, 32, 41 und 44 wurden bei der Ziehung am vergangenen Sonntag gezogen. Ein Jackpot stand auf dem Spiel, diesen knackte nun ein Tiroler bzw. eine Tirolerin mit einem Systemschein. „0/08“, also eine Kombination aus acht Wahlzahlen, war der Weg zum Gewinn. Für einen Spielteilnehmer aus Innsbruck oder eine Innsbruckerin genau richtig. Der Gewinner hat sich noch nicht gemeldet. Was aber schon sicher ist: Neben dem Sechser fanden sich systembedingt auch noch zwölf Fünfer und 15 Vierer auf der Siegerquittung. Macht insgesamt 1.941.681,30 Euro.

Der Fünfer mit der Zusatzzahl 19 brachte vier Gewinner. Ein Spielteilnehmer war dabei mit einem Quicktipp erfolgreich, gespielt hat er ihn auf der Spieleplattform win2day.at. Ihm fehlte die Zahl 7 zum Sechser. Ein Niederösterreicher und ein Kärntner waren mit Normalscheinen erfolgreich, die beiden hätten sicher noch gerne die Zahl 44 auf ihrer Quittung gehabt. Der vierte Gewinner kommt aus dem Ländle. Dem Vorarlberger fehlte zum Sechser lediglich die Zahl 41. Für den Fünfer mit der Zusatzzahl 19 gibt es jeweils mehr als 40.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es ebenfalls um einen Jackpot. Hier konnten ein Oberösterreicher und ein Steirer mit Lotto Normalscheinen und dem „Ja“ zum Joker punkten. Der Gewinn für die beiden Gewinner: je mehr als 202.000 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5.2.2017:

1 Sechser zu EUR 1.922.613,30 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 40.137,70 115 Fünfer zu je EUR 1.523,00 282 Vierer+ZZ zu je EUR 186,30 5.523 Vierer zu je EUR 52,80 8.325 Dreier+ZZ zu je EUR 15,70 95.120 Dreier zu je EUR 5,50 310.612 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 6 7 30 32 41 44 Zusatzzahl: 19

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5.2.2017:

2 Joker zu je EUR 202.249,20 10 mal EUR 7.700,00 116 mal EUR 770,00 1.315 mal EUR 77,00 13.199 mal EUR 7,00 129.525 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 2 7 6 3 4 5

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at