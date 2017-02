Die Biathlon-WM in Hochfilzen im ORF: Alle Bewerbe live in ORF eins

Start am 9. Februar, Host-Broadcaster-Bilder des ORF in mehr als 25 Länder

Wien (OTS) - DAS Wintersportereignis 2017 in Österreich ist die Biathlon-WM, die vom 8. bis 19. Februar in Hochfilzen und damit zum sechsten Mal in Österreich stattfindet. Die Stationen bisher:

Saalfelden (1958), Seefeld (1963), Hochfilzen (1978), Feistritz (1989) und zuletzt Hochfilzen (2005). ORF eins überträgt alle elf Rennen in einer Gesamtlänge von knapp 20 Stunden live. Dazu kommen mehr als zehn Stunden Highlights in ORF SPORT +.

Der ORF wurde für die Biathlon-WM als Host-Broadcaster ausgewählt, damit liefert der ORF (Weltregie: Michael Kögler) das Hauptsignal für alle TV-Übertragungen weltweit zu. Rund 170 Mitarbeiter/innen aus Redaktion und Technik machen die Biathlon-WM im ORF zum TV-Großereignis. Zwei Ü-Wagen und insgesamt 50 Kameras, davon drei Krankameras, eine 230 Meter lange Seilkamera, zwei sogenannte Antilope-Kameras (Hypermotion-Kameras mit bis zu 2.500 Bildern/Sek.) und zum Teil auf Schienen bzw. in Schlitten angebrachte Kameras rund um die Strecke sorgen für packende Bilder.

Zusätzlich steht für die nationale Berichterstattung ein kleinerer Übertragungswagen mit vier Kameras und einem eigenen Zeitlupensystem zur Verfügung. Fernsehanstalten sind mit eigener Technik für deren nationale Berichterstattung stationiert und werden vom ORF mit Signalen versorgt.

Rund 25 TV- und Radio-Stationen u. a. aus Brasilien, Deutschland, der Schweiz, Tschechien, England, Frankreich, Estland, Finnland, Polen, Norwegen, Russland, Weißrussland, Schweden, Bulgarien, Slowenien und den USA, übernehmen die Bilder des Host-Broadcasters ORF. Darüber hinaus gehen die ORF-Bilder auch via EBU in die Welt. Dazu werden insgesamt rund 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für die Dauer der WM in Hochfilzen erwartet.

Für die Redaktion verantwortlich sind Hans Hengst und Mathias Haiden, Moderator ist Boris Kastner-Jirka, Kommentator Dietmar Wolff. Als Kokommentatoren sorgen Christoph Sumann und Günther Beck für die Expertisen. Rund um die Rennstrecke unterwegs sind Fred Lentsch und Simone Nowak. Internationale Regie führt Michael Kögler, für die Regie national ist Peter Homola verantwortlich.

Die Live-Übertragungen in ORF eins im Überblick

Donnerstag, 9. Februar

14.15 Uhr: Mixed Staffel

Freitag, 10. Februar

14.30 Uhr: Sprint Damen

Samstag, 11. Februar

14.15 Uhr: Sprint Herren

Sonntag, 12. Februar

10.15 Uhr: Verfolgung Damen

14.15 Uhr: Verfolgung Herren

Mittwoch, 15. Februar

14.00 Uhr: Einzel Damen

Donnerstag, 16. Februar

14.20 Uhr: Einzel Herren

Freitag, 17. Februar

14.30 Uhr: Staffel Damen

Samstag, 18. Februar

14.20 Uhr: Staffel Herren

Sonntag, 19. Februar

11.25 Uhr: Massenstart Damen

14.30 Uhr: Massenstart Herren

ORF SPORT + zeigt täglich im Spätabend die Highlights des jeweiligen Wettkampftages.

Die Biathlon-WM barrierefrei

Von der Biathlon-WM überträgt ORF eins wieder umfassend barrierefrei – mit Untertiteln für hörbeeinträchtigte Menschen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie für das blinde und sehbehinderte Publikum mit Live-Audiokommentar auf der zweiten Tonspur.

Die Biathlon-WM in ORF.at und im TELETEXT

sport.ORF.at gestaltet im Web und im Rahmen der ORF-Sport-App verfügbare, umfangreiche und aktuelle redaktionelle Schwerpunkte auch zur Biathlon-WM. Diese reichen von umfassenden Vorschauen mit besonderem Fokus auf die österreichischen Sportlerinnen und Sportler über aktuelle Berichte von den Trainings und Bewerben bis zu detaillierten WM-Kalendern sowie Ergebnis- und Medaillenlisten. Der bewährte Live-Ticker stellt den jeweiligen Zwischenstand der einzelnen Bewerbe sekundenaktuell bereit.

Wer bei ORF-TV-Übertragungen zu allen drei Wintersport-Events online oder mobil direkt dabei sein will, kann sowohl auf der Videoplattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als auch auf sport.ORF.at Live-Streams aller ORF-Fernsehübertragungen abrufen. Und wer sich auf die Highlights des jeweiligen Bewerbs konzentrieren will: Diese werden noch während des Rennens quasi in Echtzeit als Video-on-Demand online gestellt.

Auch im Rahmen der Wintersportberichterstattung des ORF TELETEXT werden umfassende Packages zu allen drei Weltmeisterschaften geschnürt: die jeweils aktuellsten News, weitere Hintergrundberichte, Tabellen, WM-Kalender und Live-Ticker informieren stets aktuell über das laufende Geschehen.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

