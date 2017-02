BZÖ-Korak: Jedem Klassenzimmer sein Kreuz!

BZÖ stemmt sich massiv gegen Altersbergers „Kreuzzug“ gegen Kruzifixe

Klagenfurt (OTS) - In Zusammenhang mit einem Online-Bericht des ORF Kärnten, wonach SPÖ-Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger das Aufhängen von Kreuzen in Klassenzimmern den Schulen selbst überlassen und so geltende Bestimmungen aushebeln will, sagt LAbg. Willi Korak:

„Es gibt klare Bedingungen, wann ein Kreuz anzubringen ist und wann nicht. Und dem ist auch Folge zu leisten, alles andere wäre ein glatter Gesetzesbruch. Das BZÖ wird sich entschieden gegen eine weitere schleichende Unterwanderung unserer mitteleuropäischen Wertegemeinschaft zur Wehr setzen. Das Kreuz steht nicht nur für christliche Werte, sondern ist auch ein Symbol für unsere abendländische Tradition“.

Es bleibe Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Österreicher ein Bekenntnis zum Christentum abgelegt hat. „In unserem Land steht der Großteil der Bevölkerung zu einer christlichen Kirche, das sollen und müssen auch Menschen ohne Konfession oder Andersgläubige respektieren“.

„Wir brauchen klare und strenge Regeln für den Islam innerhalb unserer Rechtsordnung. Zusätzlich sollte auch nach dem jetzt geplanten Burkaverbot ein Bauverbot für Großmoscheen und Minarette verankert werden. Denn die Realität ist die, dass der Islam bereits mitten unter uns ist. Wer das negiert, der schadet dem friedlichen Zusammenleben in Zukunft immens“, so Korak.

