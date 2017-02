Anadi Bank baut mobilen Service aus und bewirbt Online-Sparen

Dank Online-Videolegitimierung so einfach und bequem wie nie zuvor Kunde werden - Modernes Online-Banking auf anadibank.com Kampagne wirbt mit dem Tiger

Klagenfurt (OTS) - Mit einem attraktiven Angebot für Online-Sparen, einer neuen Website, mobilen Services und einer Online-, Radio- und Citylight-Kampagne verstärkt die Austrian Anadi Bank ab 6. Februar ihren Marktauftritt. Als eine der ersten österreichischen Banken bietet sie Neukunden auch eine komfortable Online-Videolegitimation. Der Identifizierungsvorgang funktioniert binnen 10 Minuten, einfach und sicher, von zuhause oder unterwegs, ohne Filialbesuch. In Kombination mit der Anadi Banking-App baut die Bank so ihren mobilen Kunden-Service weiter aus.

Die Anadi Bank untermauert mit dieser Offensive ihren Anspruch, eine der mobilsten Anbieter im österreichischen Markt zu werden. Vorstandsvorsitzender Christoph Raninger: „Mit dem weiteren Ausbau unseres digitalen Angebots, mobiler Beratung und Filialen in städtischen Ballungsräumen sind wir weniger als eine klassische Filialbank und mehr als eine reine Direktbank. Damit bieten wir genau die Kombination, die Kunden heute und morgen brauchen.“

Aktion Online-Sparen: 1,11 % Zinsen und gebührenfreie Services 1,11% Zinsen abzüglich KESt bietet die Anadi Bank Neukunden auf ihr eingezahltes Kapital bei flexibler Einzahlung, für 3 Monate ab Kontoeröffnung*, ohne Laufzeitbindung und jederzeit verfügbar. Gebühren werden nicht verrechnet, Kontoführung, Online-Banking & App sowie elektronische Kontoauszüge werden kostenlos angeboten.

(*Nach Ablauf der 3-Monats-Frist gilt der jeweils aktuelle Zinssatz für das Standard Online-Sparen, derzeit 0,60 % p.a.).

Mit Video-Identifikation bequem von zu Hause Kunde werden

Neukunden der Anadi Bank können sich ab sofort in einem kurzen Videotelefonat legitimieren und müssen keine Filiale mehr besuchen. Nur einige wenige Schritte genügen schon: Nach Versand eines ausgefüllten Online-Formulars startet man einen Video-Anruf über Browser oder App und wird von kompetenten Video-BetreuerInnen Schritt für Schritt durch den Legitimationsvorgang geführt – Online-Kontrolle von Pass oder Personalausweis inklusive. Mit der Eingabe eines über SMS zugeschickten TAN ist die rund 10 Minuten dauernde Identifizierung abgeschlossen. Die Anadi Bank hat die Online-Videolegitimation mit dem Kooperationspartner WebID Solutions umgesetzt. Der einfache und sichere Prozess spart im Vergleich zur Identifizierung in einer Post- oder Bankfiliale Zeit und Aufwand. Neukunden der Anadi Bank können sich so 365 Tage im Jahr von 07:00 bis 22:00 Uhr online identifizierenund Online-Produkte eröffnen.

Neue Website mit nutzerfreundlichen Online-Banking Funktionen

Die Ausrichtung als mobile Hybrid-Bank spiegelt sich auch in der ab 6. Februar neuen Website anadibank.com wider. Raninger: „Weniger ist mehr. Wir wollen so einfach, schnell und beweglich wie möglich sein, um unseren Kunden den Umgang mit Geld so unkompliziert wie möglich zu machen.“ Eine klare und einfache Navigation führt die Nutzer zielgerichtet zu den gewünschten Services und Informationen für Sparen, Veranlagen, Finanzieren und Versichern. Dank responsivem Webdesign passt sich die Seite gleichermaßen an Smartphone und Tablet an, selbst Nutzer von Laptops und Standgeräten können zwischen der Online-Banking App und der Desktop-Version des Online-Bankings wählen. Das Anadi Online-Banking und die Online-Banking App zählen zu den modernsten Banking-Applikationen in Österreich und vereinfachen Nutzern unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards den täglichen Zahlungsverkehr. Die App ermöglicht neben anderen Services auch eine persönliche Finanzplanung, man kann übersichtlich Umsätze kategorisieren und grafisch darstellen sowie individuelle Sparziele setzen und verwalten.

Kampagne kommt auf leisen Pfoten

Beworben wird der neue Marktauftritt ebenfalls ab 6. Februar mit einer Produkt- und Imagekampagne, die entsprechend der Zielgruppe „mobile User“ über Radio, Online und in weiterer Folge City Lights laufen wird. Die Kampagne stellt den Anadi-Kunden als zentrales Sujet einen Tiger zu Seite – als Symbol für Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Und nicht zuletzt als Verbindung zum indischen Eigentümer der Anadi Bank. Im Zuge der Kampagne erfolgt auch ein sanfter Relaunch des Bank-Logos und des Claims, der nun „Die Bank der Zukunft. Seit 1896“ lautet. Dadurch soll die Verbindung von Tradition und Erfahrung mit der Kompetenz für mobiles und digitales Banking der Zukunft deutlich werden.

Über die Austrian Anadi Bank AG

Die Austrian Anadi Bank AG ist eine österreichische, mobile Multikanal-Bank mit den Geschäftssegmenten Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance. Sie bietet Kunden einfach zu nützende digitale Services, ein mobiles Beratungsteam und Filialen in ausgewählten Ballungsräumen. Als Hausbank für mittelständische Unternehmen in Handel, Industrie und Immobilien sowie als Produktspezialist für Unternehmen im Import- und Exportbereich ermöglicht sie Unternehmen gemeinsam mit ihrem britisch-indischen Eigentümer einen einzigartigen Zugang zum Wachstumsmarkt Indien. An 10 Standorten in Kärnten, Salzburg, Steiermark und Wien arbeiten 384 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mehr als 50.000 Kunden. Zum 30.6.2016 betrug die Bilanzsumme EUR 3,0 Mrd., das EGT EUR 9,3 Mio. und das Betriebsergebnis EUR 11 Mio. Mit einer Kernkapitalquote (CET 1) von 15,7 % ist die Austrian Anadi Bank AG eine der am stärksten kapitalisierten Banken Österreichs. Bank und Eigentümer legen Wert auf langfristiges und stabiles Wachstum.

