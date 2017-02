25.000 Ersteintritte im Naturschnee-Schigebiet Unterberg

LR Bohuslav: „Schöne Ergänzung zu den anderen Wintersportangeboten Niederösterreichs“

St. Pölten (OTS/NLK) - Ende 2014 wurde das einzigartige Naturschnee-Schigebiet Unterberg in Pernitz-Muggendorf (Bezirk Wiener Neustadt) von drei ortsansässigen Unternehmern, Ing. Erich und Ing. Klaus Panzenböck sowie Christian Guthauer übernommen und wird gemeinsam mit Ing. Stefan Leithner betrieben. Mit Unterstützung der ecoplus Regionalförderung wurde unter anderem ein neues Zutrittssystem installiert. Die Gesamtprojektkosten beliefen sich 2014/15 auf insgesamt 275.000 Euro. „In der aktuellen Saison ist das Gebiet geöffnet und lockt auf einer Länge von 16 Naturschneepisten-Kilometern mit guten Bedingungen. Das Schigebiet Unterberg konnte in den vergangenen Wochen in Summe 25.000 Ersteintritte verzeichnen, das ist ein beeindruckender Wert“, freut sich Wirtschafts- und Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, die gemeinsam mit Muggendorfs Bürgermeister Gottfried Brandstetter und ecoplus-Prokuristin Mag. Petra Patzelt das Schigebiet besuchte.

Das Schigebiet Unterberg verfügt über vier Schlepplifte sowie zwölf Schipisten (davon zwei Schirouten) auf einer Länge von rund 16 Kilometern und einer Höhe bis 1.342 Meter. Neben einem Kinderschiland mit gratis Zauberteppich mitsamt Schi- und Snowboardschule bietet das Naturschneeparadies auch einen Funpark für alle Snowboarder und Freestyler. Zwei Bergrestaurants, eine Schutzhütte sowie ein Schiverleih vervollständigen das Angebot des Schigebiets Unterberg. Das Schigebiet ist in rund einer Autostunde Anfahrtszeit von Wien erreichbar.

„Die Zahl von 25.000 Ersteintritten bei 35 Betriebstagen zeigt, dass das Schigebiet in der Region aber auch von Gästen aus Wien und der näheren Umgebung hervorragend angenommen wird. Das Naturschnee-Angebot ist eine schöne Ergänzung zu den anderen Wintersportangeboten Niederösterreichs. Ich wünsche der gesamten niederösterreichischen Tourismuswirtschaft, aber speziell dem Schigebiet Unterberg – dem größten reinen Naturschnee-Schigebiet in unserem Bundesland – weiterhin gute Witterungsbedingungen“, betont Landesrätin Bohuslav.

„Als kleines feines Schigebiet sind wir ein Nahversorger für Familien mit Kindern, das mit vernünftigen Preisen und Konditionen lockt. Bei uns können Kinder das Skifahren erlernen. Aber auch geübte Skifahrer kommen auf ihre Kosten: An Spitzentagen waren in dieser Saison auch bis zu 400 Tourengeher am Unterberg unterwegs“, erklärt Ing. Erich Panzenböck. Den schneearmen Winter des Vorjahres hat das Schigebiet Unterberg durch kluges Management gut überstanden. „Wir haben bei der Übernahme mittels Crowdfunding 70.000 Euro lukriert, die wir in das Schigebiet und den laufenden Betrieb investieren konnten. Diese Summe zeigt auch: Das Herz der Region hängt am Schigebiet Unterberg, sonst hätten wir dieses Ergebnis nicht erzielen können.“

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, ecoplus, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/ 9000-19616, E-Mail a.csar @ ecoplus.at, Ing. Erich Panzenböck, Betreiber Schigebiet Unterberg, Telefon 0676/428 91 80, www.schigebiet-unterberg.at.

