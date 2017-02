Schlussbericht: bike-austria Tulln – 3. bis 5. Februar 2017

Neuer Rekord: 47.543 Besucher stürmten die vierte bike-austria in Tulln

Tulln (OTS) - Die bike-austria Tulln fand von 3. bis 5. Februar 2017 statt und somit unmittelbar vor Saisonstart. 160 Firmen präsentierten 340 Marken aus Japan, Europa und USA. Alle Top-Player der Branche waren bei der bike-austria Tulln 2017 dabei und das Angebotsspektrum reichte von Motorrädern, Rollern, E-Bikes, Verbrennungs- und Elektroantrieben sowie Anhängern bis hin zu Teilen und Zubehör für motorisierte Zweiräder. Neu war ein eigener Bereich für ATV & Quads.

Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln GmbH: „ 47.543 Besucher und damit ein weiterer Rekord sprechen für sich: die bike-austria hat sogar unsere Erwartungen übertroffen und sorgt für einen optimistischen Saisonstart für die gesamte Branche. “

Dr. Christian Arnezeder, Obmann der Arge 2Rad: „Jeden Tag waren tausende begeisterte Besucher auf der bike-austria in Tulln. Tolle neue Modelle in jedem Segment lassen die Herzen der Roller- und Motorradfreaks höher schlagen. Die Kaufbereitschaft des Publikums lässt auf ein gutes Jahr 2017 schließen.“

Kommentare der Aussteller der bike-austria 2017:

Yamaha Austria / Geschäftsführer Hans Zimmermann: „ Der Terminwechsel der bike-austria hat keine Einbußen bei den Besuchern verursacht. Die Resonanz der Besucher lässt auf eine erfolgreiche Saison 2017 schließen. “

Philipp Kornfeld / Verkaufsleiter Honda Österreich und Ungarn: „ Die Besucher kommen extrem informiert und suchen auf der bike-austria in Tulln gezielt den ersten persönlichen Kontakt zu ihrem zukünftigen Bike “.

Didi Brandl / Markenleiter Ducati Österreich: „ Es herrscht eine extrem positive Gesamtstimmung beim Publikum. Das ist eine Motivation für uns Importeure, hier weiterhin Vollgas zu geben “.

„ Für KTM als Europas größter Motorradhersteller stellt die bike-austria in Tulln natürlich ein Saisonhighlight dar, da wir uns hier im Heimatmarkt perfekt in Szene setzen können! Der perfekte Standort um unsere gesamte Modellpalette zu präsentieren! Ein Ausrufezeichen des Motorrad Landes Österreich! “, so KTM Österreich Geschäftsführer Chris Schipper.

