Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

34 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 5. Februar 2017

Wien (OTS) - Die Opfer in der vergangenen Woche waren vier Pkw-Lenker, drei Fußgänger und ein Lenker eines Klein-Lkws. Am Mittwoch kam in Wels ein 25-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und erfasste am Gehsteig eine 74-jährige Fußgängerin. Die Passantin wurde gegen einen abgestellten Pkw geschleudert und so schwer verletzt, dass sie im Spital verstarb. Am Wochenende, zu Semesterferienbeginn in Niederösterreich und Wien, verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Fünf Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, zwei auf einer Gemeindestraße und einer auf einer Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote gab es in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark und jeweils einen in Salzburg und Vorarlberg.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen eine Missachtung von Geboten und Verboten und in je einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers und Übermüdung. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei Unfälle waren Alleinunfälle, ein Unfallverursacher war alkoholisiert, ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsbürger und je ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich auf einer Eisenbahnkreuzung und einem Schutzweg.

Vom 1. Jänner bis 5. Februar 2017 gab es im österreichischen Straßennetz 34 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2016 waren es 29 und 2015 33.

Bundesministerium für Inneres

Bundesministerium für Inneres

