Daunenspiel bringt Wohntrends aus ganz Europa nach Wien

Junges Label eröffnet exklusiven Showroom in der Marxergasse 22

Mein Streben nach Perfektion in der persönlichen Beratung und im Service haben mich dazu motiviert, für meine Kunden einen ganz persönlichen Showroom zu schaffen. In ruhiger Atmosphäre sind den individuellen Einrichtungswünschen der Kunden und der kreativen Gestaltung und präzisen Planung für Maßanfertigung keine Grenzen gesetzt. Sofia Vrecar

“Die Liebe zu natürlichen Materialien und die Leidenschaft für schöne Stoffe haben mich dazu motiviert, anspruchsvollen Kunden mit meinem Showroom ihr persönliches Zuhausegefühl zu schenken Sofia Vrecar

Wien (OTS) - Das Wiener Start-up Daunenspiel hat vor kurzem in Wien 3., Marxergasse 22 seine Pforten für exquisite Bettwaren und hochwertige Wohnaccessoires geöffnet. Im großzügigen Showroom berät das Team von Daunenspiel sowohl Privatpersonen als auch Geschäftskunden aus der Hotellerie und der Gastronomie. Im entspannten Ambiente stattet das Jungunternehmen seine Kunden mit namhaften Designer-Linien aus und plant für sie individuelle Maßanfertigungen aus edlen Stoffen europäischer Hersteller.

Wohnträume zum Anfassen – Showroom im Herzen Wiens

Firmengründerin Sofia Vrecar verfolgt stets die neuesten Trends rund um die Ausstattung von „bed, bath & living“. Der Fokus liegt in der individuellen Gestaltung des Schlafbereichs – aber auch die Bereiche Wohnen und Bad kommen bei Daunenspiel nicht zu kurz. Bei einem persönlichen Termin im Showroom berät das Team von Daunenspiel über ein ganzes Spektrum an Designs und Trends und erstellt ein auf den Kunden individuell abgestimmtes Konzept.

Im Wiener Showroom befinden sich neben der Eigenmarke „Daunenspiel“ Designstücke ausgewählter europäischer Partner. Bettwaren aus Naturfasern und innovativen Materialien, Schweizer Daunenbettwaren in Premiumqualität, feinste Bettwäsche, unterschiedliche Bettenkonzepte, außergewöhnliche Kleinmöbel oder trendige Accessoires – zum Angreifen, Ausprobieren und Kombinieren.

Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung im Mode- und Textilbereich weiß die Gründerin, worauf es ankommt: „Mein Streben nach Perfektion in der persönlichen Beratung und im Service haben mich dazu motiviert, für meine Kunden einen ganz persönlichen Showroom zu schaffen. In ruhiger Atmosphäre sind den individuellen Einrichtungswünschen der Kunden und der kreativen Gestaltung und präzisen Planung für Maßanfertigung keine Grenzen gesetzt.“

European Lifestyle – edle Materialien und kreative Designs aus Europa

Die Firmenphilosophie von Daunenspiel ist einfach: kreativ, individuell und nicht von der Stange. Neben hochwertigen Stoffen und namhaften Designerlabels für den anspruchsvollen Privatkunden wie beispielsweise „LUIZ“ und „decode by LUIZ“, finden sich die italienischen Luxusmarken „Frette Hotel“ und „Dea“ für die gehobene Hotellerie. Das vielseitige Angebot der Eigenmarke von Daunenspiel wird mit Familienunternehmen in Europa produziert und mit einem Wiener Nähatelier für Maßanfertigungen abgerundet. “Die Liebe zu natürlichen Materialien und die Leidenschaft für schöne Stoffe haben mich dazu motiviert, anspruchsvollen Kunden mit meinem Showroom ihr persönliches Zuhausegefühl zu schenken“ , so Sofia Vrecar.

Faire Produktion und Qualitätsüberprüfung vor Ort

Der Niederösterreicherin ist es sehr wichtig, die hohen Ansprüche ihrer Kunden an Qualität, Herkunft und Verarbeitung zu erfüllen. Die Daunenspiel-Kollektionen werden von Textil-Manufakturen aus Italien, Portugal, Dänemark und anderen europäischen Ländern gefertigt. Diese müssen hohe Standards bei der Verarbeitung der Stoffe erfüllen.

Die Gründerin arbeitet ausschließlich mit renommierten Familienbetrieben. Von der Qualität der Produkte überzeugt sie sich bei ihren regelmäßigen Besuchen in den Produktionsstätten persönlich. Dabei liegen der Gründerin die Themen Tierschutz und eine nachhaltige, umweltgerechte sowie sozial verträgliche Produktion besonders am Herzen.

Daunenspiel im Web:

www.daunenspiel.at

www.facebook.com/daunenspiel

www.instagram.com/daunenspiel





Daunenspiel erfüllt Wohnträume Persönlichen Beratungstermin im Showroom vereinbaren Jetzt Termin sichern

Rückfragen & Kontakt:

Daunenspiel

Sofia Vrecar

Founder/CEO

Tel.: +43 664 123 98 38

E-Mail: office @ daunenspiel.at



Mag. Selma Alic

Corporate Communications

Tel.: +43 650 526 31 35

E-Mail: selma.alic @ daunenspiel.at