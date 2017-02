HC Strache: Gratulation an Grazer FPÖ und Mario Eustacchio

Trotz schwieriger Ausgangslage schöne Stimmengewinne erreicht

Wien (OTS) - "Ich gratuliere und danke allen freiheitlichen Kandidatinnen und Kandidaten in Graz, dem Wahlkampfteam, der Organisation und natürlich ganz besonders dem Spitzenkandidaten Stadtrat Mario Eustacchio zu diesem erfreulichen Zugewinn bei den Gemeinderatswahlen in Graz", sagte der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache.

Mit diesem Ergebnis ist ein weiterer positiver Schritt hin zu den im kommenden Jahr stattfindenden Landtagswahlen in der Steiermark gelungen, so Strache. „Der Aufwärtstrend der FPÖ bestätigt sich auch in Graz, während Rot und Grün die großen Wahlverlierer sind“, so Strache.

