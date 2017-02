Blümel: Gratulation an Bürgermeister Siegfried Nagl

Grazer Bürgermeister erzielt beeindruckenden Wahlerfolg - Verlässliche bürgerliche Politik führt in Graz zu klarer Nummer 1 für die ÖVP

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Bürgermeister Siegfried Nagl und der Grazer ÖVP sehr herzlich zu diesem beeindruckenden Wahlerfolg. Die Wählerinnen und Wähler haben den Kurs von Nagl klar bestätigt und ihn und sein Team mit ihrem Votum deutlich gestärkt. Das ist das Ergebnis unbeirrbarer und konsequenter Arbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel und gleichzeitig Präsident der Städteplattform zur heutigen Wahl in Graz: "Das zeigt auch, dass bürgerliche Politik in den Städten erfolgreich sein kann. Und genau das ist auch unser Anspruch in der Städteplattform, wo wir uns genau diesem Thema gemeinsam widmen. Das heutige Ergebnis ist damit auch Ansporn und Bestätigung dafür."



Bürgermeister Nagl habe gezeigt, wie bürgerliche Politik im urbanen Raum funktioniert. „Ich gratuliere Siegfried Nagl, auch im Namen der Städteplattform, sehr herzlich zu diesem eindrucksvollen Ergebnis und freue mich auf weiterhin gute Zusammenarbeit“, so Gernot Blümel.





