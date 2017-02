Mitterlehner/Amon: Graz bestätigt verlässlichen, bürgerlichen Weg

Gratulation an Siegfried Nagl und sein Team - ÖVP ist die Bürgermeisterpartei

Wien (OTS) - "Siegi Nagl steht für konsequente, verantwortungsvolle Politik. Die Grazerinnen und Grazer haben diesen verlässlichen, bürgerlichen Weg heute bestätigt. Ich gratuliere Bürgermeister Siegi Nagl und seinem Team zu diesem herausragenden Ergebnis", so ÖVP-Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner anlässlich der Gemeinderatswahl in Graz. Erfolgreiche Arbeit habe dazu geführt, dass die ÖVP auch in Zukunft die stärkste Kraft in der zweitgrößten Stadt Österreichs bleibt. "Das Amt des Bürgermeisters gehört zu den wichtigsten politischen Funktionen. Sie sind die direkte Schnittstelle zu den Bürgern und sorgen für lebenswerte Rahmenbedingungen in ihren Gemeinden. Die ÖVP ist die Bürgermeisterpartei in Österreich." Dieses Ergebnis zeigt zudem, dass die ÖVP auch im urbanen Raum punkten kann.

Bürgermeister Siegi Nagl habe sich in einem stark polarisierten Wahlkampf zwischen rechts und links als die Stimme der Vernunft positioniert und seine Linie konsequent durchgesetzt. "Die Grazerinnen und Grazer schätzen die Standhaftigkeit von Siegfried Nagl. Sie haben es ihm mit dem ersten Platz gedankt. Ein klares Signal, mit dem sie ihn im Amt des Bürgermeisters bestätigen", bewertet ÖVP-Generalsekretär Werner Amon das Wahlverhalten.

Ihren besonderen Dank richten der Bundesparteiobmann und der Generalsekretär an die zahlreichen Funktionärinnen und Funktionären vor Ort, die dieses Ergebnis ermöglicht haben: "Eine Wahlbewegung kann nur erfolgreich sein, wenn Menschen mit Begeisterung Seite an Seite mit den Kandidatinnen und Kandidaten für das selbe Ziel kämpfen."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse, Web und Social Media; Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at, www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp