NEOS zur Pressestunde: Freihandel garantiert den Wohlstand unserer Gesellschaft

Sepp Schellhorn: „NEOS waren von Anfang an Befürworter von CETA und haben die Haltung nicht geostrategischen Überlegungen angepasst wie momentan die deutschen Grünen“

Wien (OTS) - Zustimmend reagiert NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn auf die Aussagen von IV-Präsident Georg Kapsch in der heutigen ORF-Pressestunde: „Gerade in der heutigen Zeit müssen wir uns wieder bewusst werden, wie bedeutend Freihandel für ein Exportland wie Österreich und ganz Europa ist. Mit Freihandelsabkommen wie CETA wird der Wohlstand unserer Gesellschaft garantiert und ausgebaut. Gerade die KMUs und der Mittelstand unserer offenen kleinen Volkswirtschaft sind die Profiteure von CETA. CETA ist das beste Handelsabkommen, das die EU je abgeschlossen hat. Doch anstatt aktiv für Freihandel einzutreten und den Menschen zu erklären wie sie davon profitieren können, veranstaltet die die SPÖVP-Regierung weiterhin einen Eiertanz."

Gerade in Zeiten von Rekordarbeitslosigkeit ist es unverantwortlich sich ernsthaft gegen Freihandelsabkommen stellen, wie Schellhorn erklärt: „Ein Abkommen wie CETA sichert Wohlstand und tausende Arbeitsplätze. Und es ist eine Frage der Haltung, sich unabhängig von globalen politischen Veränderungen - wie wir es gerade bei der protektionistischen Politik von Trump sehen - zum Freihandel zu bekennen. Die deutschen Grünen üben sich dazu gerade in einem missglückten Rückruderkurs. Aufgabe der Politik ist es, für die bestmöglichen Rahmenbedingungen für Unternehmerinnen und Unternehmer zu sorgen – damit diese neue Arbeitsplätze schaffen können. Und das ist mit dem Abkommen CETA bewiesen worden, indem sichergestellt wurde, dass es beispielsweise zu keiner Senkung von Umwelt- und Sozialstandards komme“, betont Schellhorn. Stattdessen hat die Regierung unterschiedliche Signale zu CETA abgegeben, die unter anderem auch in die Initiative zum Anti-CETA-Volksbegehren von SPÖ-Bürgermeistern mündeten. „Die EU und Österreich brauchen wieder eine aktive Freihandelspolitik, die der österreichischen Exportwirtschaft gerecht wird. Dann profitiert am Ende die gesamte Gesellschaft.“



