Offensive gegen Rechts: 4.000 bei Demonstration gegen rechstextremen Ball trotz innenministerieller Einschüchterungsversuche

Rechtsextremismus längst in „Mitte der Gesellschaft“ angekommen

Wien (OTS) - Bei der Demonstration der Offensive gegen Rechts gegen den rechtsextremen Ball der völkischen Burschenschaften und der FPÖ kamen 4.000 Antifaschist_innen. Der Ball ist auch dieses Jahr eines der wichtigsten Vernetzungstreffen der rechtsextremen Schickeria in ganz Europa.

Dabei bekam der Ball und die völkischen Burschenschafter samt FPÖ dieses Jahr unerwartete und erwartbare Hilfe. Zum Einen sprach sich der Bundespräsident dezidiert für den Ball aus und fällt damit weit hinter seinen Vorgänger zurück. Zum Anderen ließ Innenminister Sobotka seinen autoritären Fantasien ungezügelt lauf und forderte nichts anderes als die Abschaffung des demokratischen Demonstrationsrechts. Zum Dritten drehte auch die Polizei erneut an der Eskalationsschraube und präsentierte mit „FPÖ TV“ einen eigenen YouTube-Sender zum „An den Pranger stellen“ von Demonstrationsteilnehmer_innen. Käthe Lichtner, Aktivistin von Offensive gegen Rechts: „Alle diese Vorschläge, Aussagen und Maßnahmen kennen wir sonst nur aus autoritären System und sind mit Demokratie nicht vereinbar. Das betrifft sowohl jene, die zur autoritären Wende beitragen, als auch jene die eine arrogante Wurschtigkeit zur Schau stellen.“

Dass rechtsextreme Ideologien längst in der sogenannten „Mitte“ der Gesellschaft angekommen sind zeigen rassistische Diskurse rund um eine vermeintliche „Neutralität des Staates“, die aber nur im Umgang mit Minderheitenreligionen bestehen soll. Sie zeigt sich auch an einem zunehmend misogynen Klima, in dem das Recht auf Selbstbestimmung und Schwangerschaftsabbruch in Frage gestellt wird. „Wir sehen diese Entwicklungen in ganz Europa und darüber hinaus. Österreich ist dabei kein Nachzügler, sondern an der Speerspitze der rechtsextremen Wende. Das zeigt sich auch daran, dass ihre Sprache bis weit in die Regierungsparteien übernommen wird“, macht Lichtner klar.

Offensive gegen Rechts ist ein Bündnis aus vielen Organisationen, das seit 2011 kontinuierliche Arbeit im Bereich Antifaschismus leistet. Dazu zählen die Organisation und Unterstützung von Demonstrationen (etwa gegen den Burschenschafterball, gegen die Identitären oder gegen den Besuch von Erdogan), Recherche und das Ausrichten von Veranstaltungen (etwa Aktionskonferenzen). Eine besonders Ehre ist dabei die Unterstützung von Opferorganisationen und Überlebenden und Widerstandskämpfer_innen gegen den Nationalsozialismus.

