Wien – Favoriten: Ladendieb festgenommen

Wien (OTS) - Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen gestern einen Ladendieb fest. Der 20-Jährige wurde beim Diebstahl mehrere Parfüms auf frischer Tat betreten. Ebenfalls wird dem Mann ein Diebstahl am 03.02.2017 im gleichen Drogeriemarkt zur Last gelegt. Der Beschuldigte befindet sich in Haft.

