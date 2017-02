Wien – Innere Stadt: Mutmaßliche Suchtmittelhändler festgenommen

Wien (OTS) - Beamte der Bereitschaftseinheit beobachteten gestern um 21.20 Uhr einen Suchtmittelhandel am Franz-Josef-Kai. Die Polizisten schritten sofort ein und nahmen zwei mutmaßliche Suchtmittelhändler, sie hatten Ecstasy an zwei Schülerinnen verkauft, fest. Ein zur Amtshandlung hinzugezogener Suchtmittelspürhund stöberte in einem Gebüsch den sogenannten „Bunker“ der mutmaßlichen Dealer auf. Insgesamt stellten die Beamten 38 Ecstasy Tabletten und 18 Baggies Marihuana sicher. Die Beschuldigten befinden sich in Haft.

