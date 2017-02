Wien liest mehr: positive Bilanz für die Büchereien Wien

Wien (OTS) - Die Büchereien Wien freuen sich über mehr als 41.000 neue Mitglieder im Jahr 2016 – das entspricht einer Steigerung von rund 8% gegenüber dem Vorjahr. Bei den oft als Lesemuffeln verschrienen Jugendlichen sind die Neuanmeldungen sogar um 18% gestiegen. Der fast 1,5 Millionen Bücher, CDs, Filme, Konsolenspiele, Zeitschriften und eMedien umfassende Bestand der Büchereien Wien wurde eifrig genutzt: 5.911.000 Entlehnungen haben die Wienerinnen und Wiener 2016 getätigt. Die Liste der „Bestleiher“ führen die britische Autorin Jojo Moyes („Ein ganz neues Leben“), die Krimi-Doyenne Donna Leon („Tod zwischen den Zeilen“) und der deutsche Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff („Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“) an.

E-Books auf dem Vormarsch

"Mit unserem Ausbau der digitalen Medienangebote gelingt es uns, neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen", freut sich Elke Bazalka, Leiterin der Büchereien Wien. Die Zahl der Downloads ist 2016 um 14% auf 535.400 gestiegen. Immer mehr Menschen wissen die Vorteile der Virtuellen Bücherei und der Overdrive-eLibrary zu schätzen: eBooks, eAudios und ePapers können bequem von zu Hause oder unterwegs ausgeliehen und auf E-Readern, Tablets oder Smartphones gelesen bzw. gehört werden. Zu den populärsten eBooks gehörten im Vorjahr der Ratgeber „Das Life-Trick-Buch“ und Klaus Taschwers Wissenschaftskrimi „Der Fall Kammerer“. In der Overdrive-eLibrary kann englischsprachige Literatur im Original heruntergeladen werden, besonders oft wurden im Vorjahr Harry Potter-Bände und Ethan Hawkes „Rules for a Knight“ ausgeliehen. Wer sich lieber mit tagesaktuellem Geschehen befasst, wird im Library Press Display fündig: Kundinnen und Kunden der Büchereien Wien haben dort Zugriff auf über 5.000 Tageszeitungen und Magazine in rund 60 verschiedenen Sprachen.

www.buechereien.wien.at

