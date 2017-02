Vierteiliger „Kottan“-„ORF III Themenmontag“: mit u. a. ORF-III-Eigenproduktion „Kottan – Ein Kieberer aus Wien“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am „Themenmontag“, dem 6. Februar 2017, der österreichischen Kult-Fernsehserie „Kottan ermittelt“. Den Auftakt dazu macht die neue ORF-III-Eigenproduktion „Kottan – Ein Kieberer aus Wien“ (20.15 Uhr) von Bianca Braun, in der u. a. die ehemaligen Kottan-Darsteller Chris Lohner, Franz Buchrieser und Bibiana Zeller sowie Regisseur Peter Patzak auf die Höhepunkte des Austro-Serienhits zurückblicken. Außerdem erklärt Kriminalist Max Edelbacher, wie weit Kottan die Wiener Polizeiwirklichkeit der 1970er und 1980er Jahre abgebildet hat. Humorvoll geht es mit Lukas Resetarits’ Bühnenprogramm „Osterreich – Ein Warietee“ (21.05 Uhr) weiter. Der Kabarettist und Schauspieler, der als letzter Kottan-Darsteller seinen Dienst verrichtete, erzählt sehr persönliche und groteske Erlebnisse aus dem Land im Herzen Europas und verbindet diese pointiert mit gesellschaftspolitischen Aussagen. Angeregt von so manchem Deutsch-Fanatiker versucht er, die Umlautstriche aus der deutschen Sprache zu tilgen. Die anschließende kriminelle Revue „Kottans Kapelle“ (22.10 Uhr) und deren Fortsetzung „Mehr aus Kottans Kapelle“ (22.55 Uhr) beschließt den Themenabend. Die besten musikalischen Darbietungen der gleichnamigen Band mit Playback-Sänger Lukas Resetarits, gespickt mit witzigen Szenen, bieten den Kottan-Charme in destillierter Form dar. Leichte Kost, stets mit Niveau, pointiertem Humor und der nötigen Prise Anarchie – ganz wie es dem Satirekrimi „Kottan ermittelt“ entspricht.

