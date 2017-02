RK-Terminvorschau vom 6. FEBRUAR bis 17. FEBRUAR 2017

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 6. FEBRUAR bis 17. FEBRUAR 2017 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN):

MITTWOCH, 8. FEBRUAR 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Wieviel Zeit braucht ein gutes Leben“ mit u.a. dem Leiter der Wiener Vorlesungen, Hubert Christian Ehalt (Campus WU, Festsaal 1, 2., Welthandelsplatz 1, Gebäude LC) MITTWOCH, 15. FEBRUAR 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrezeichens für Verdienste um das Land Wien an Elisabeth Leopold durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 15.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Andreas Theiss durch StRin Sandra Frauenberger (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) DONNERSTAG, 16. FEBRUAR 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (Amtshaus, 18., Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal)

(Schluss) sep

