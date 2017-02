SPAR ruft vorsorglich alle Humus- und Falafelprodukte der Marken Neni am Tisch, SPAR Veggie by NENI und SPAR enjoy by NENI zurück

Produktrückruf

Salzburg (OTS) - Bei einer routinemäßigen Qualitätskontrolle wurde bei Humus- und Falafelprodukten der Marken Neni am Tisch, SPAR Veggie by NENI und SPAR enjoy by NENI eine mögliche Verunreinigung durch Fremdkörper festgestellt.

Eventuell betroffen sind folgende Produkte:

• NENI am Tisch folgender Sorten jeweils mit MHD 15.2.2017 bis einschließlich 19.2.2017

Neni am Tisch Humus Classic 400g, Neni am Tisch Humus Olive/Kirchererbsen 250g, Neni am Tisch Humus Chili/Kräutersalsa 250g, Neni am Tisch Humus Rote Rüben 225g, Neni am Tisch Asia Falafel 100g, Neni am Tisch Tomaten Humus 225g

• SPAR Veggie by NENI folgender Sorten jeweils mit MHD 14.2.2017 bis einschließlich 19.2.2017

SPAR Veggie Humus Curry/Mango 125g, SPAR Veggie Falafel 100g, SPAR Veggie Humus Natur 125g,

• SPAR enjoy by NENI folgender Sorte jeweils mit MHD 14.2.2017 bis einschließlich 19.2.2017

SPAR enjoy Humus Falafel 175g

SPAR ruft diese Produkte daher vorsorglich zurück. Die Kundinnen und Kunden werden aufgefordert, diese Produkte zur Sicherheit nicht zu verzehren.

SPAR hat alle eventuell betroffenen Produkte sofort aus den Regalen entfernt und für den Verkauf gesperrt. Alle anderen bei SPAR verkauften Humus- und Falafelprodukte sind vom Rückruf nicht betroffen.

Alle Kunden, die eines der eventuell betroffenen Produkte bereits gekauft haben, können diese selbstverständlich im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR- oder INTERSPAR-Markt zurückgeben. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Rückfragen & Kontakt:

SPAR Österreichische Warenhandels-AG

Mag. Nicole Berkmann

Leiterin Konzernale PR und Information

0662 / 4470 - 22300

Europastraße 3, 5015 Salzburg