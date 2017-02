austriaguides: Gratisführungen am 18.2. + 25.2.2017 in 7 Städten und Orten in Niederösterreich

Seit 1989 gibt es zum WELTTAG der FREMDENFÜHRER (21. Februar) Gratisführungen

3100 St. Pölten (OTS) - In NÖ werden diese Führungen vom Verein der geprüften Fremdenführer heuer in insgesamt 7 Städten angeboten. Staatlich geprüfte austriaguides führen dazu die Gäste. Die Führungen geben Einblick in Amüsantes, Geheimnisvolles, Überraschendes und Ungewöhnliches aus Stadt- und Lebensgeschichte der Bewohner. Sie werfen einen Blick hinter die Kulissen, sind einzelnen Persönlichkeiten gewidmet, richten die Aufmerksamkeit auf das Detail und das Verborgene und verfolgen interessante Spuren aus Kunst und Geschichte. Keine Anmeldung nötig!

Hintergrund: 365 Tage im Jahr für in- und ausländische Gäste im Einsatz, verstehen sich die austriaguides als Botschafter für Kunst, Geschichte, Tradition, Kulinarik und das Lebensgefühl in Niederösterreich.

www.austriaguides.at



DETAILINFORMATIONEN – Samstag 18.2.2017



GÄNSERNDORF:

Vom Bauerndorf zur Stadt

14:30 Uhr, Treffpunkt: Bahnhofsvorplatz



MÖDLING:

500 Jahre Protestanten - eine nicht wegzudenkende Gemeinde

10:00 Uhr, Treffpunkt: Bahnhof Mödling



PERCHTOLDSDORF:

Bekannte Persönlichkeiten Perchtoldsdorfs

14.00 Uhr, Treffpunkt: bei der Spitalskirche



ST. PÖLTEN:

Vom ältesten Stadtrecht zur jüngsten Landeshauptstadt

13:30 + 15:00 Uhr, Treffpunkt: Kremsergasse, vor dem Libro



TULLN:

Von der Runkelrübe zum Kandiszucker

ab 09:30 alle 30 min bis 12:00 Uhr, Treffpunkt: Rathaus Tulln



WOLKERSDORF:

Kaiserlicher Markt Wolkersdorf

14:00 + 16:00 Uhr, Treffpunkt: vor dem Schloss



DETAILINFORMATIONEN – Samstag 25.2.2017



NEULENGBACH:

Vom alten Markt zur jungen Stadt

14:00 Uhr, Treffpunkt: Gemeindeamt Neulengbach





Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:



Brigitta Pavlovic

Branchensprecherin der NÖ austriaguides

T: 0664-4557478

E: gitta @ pavlovic.at



Elisabeth Jonasch-Preyer

Präsidentin des Vereins der geprüften Fremdenführer NÖ

T: 0699-11799323

E: elisabeth.jonasch @ gmx.at