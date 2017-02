Die neue „Familienzeit“ erscheint in Kürze

LR Schwarz: Die erste Ausgabe der „Familienzeit“ 2017 steht ganz unter dem Motto der Generationen

St. Pölten (OTS/NLK) - Alle Bezieherinnen und Bezieher eines NÖ Familienpasses finden in ihren Briefkästen in Kürze die erste Ausgabe der „Familienzeit“ - dem NÖ Familienmagazin für alle Generationen – im Jahr 2017 vor. Das Leitthema dieser Ausgabe liegt Niederösterreichs Familien- und Senioren-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz besonders am Herzen: „Die Familienzeit dreht sich diesmal ganz um das Thema der ‚Generationen‘. Noch nie haben so viele Altersgruppen gleichzeitig gelebt wie heute. In den Medien lesen wir immer wieder von Generationensolidarität. Über das Zusammenleben unterschiedlicher Altersgruppen mit allen damit verbundenen Chancen und Herausforderungen nachzudenken, ist auch eine der zentralen politischen Aufgaben. Niederösterreich hat eine Vielzahl beispielgebender Projekte generationenübergreifender Arbeit aufzuweisen, von denen ich mich in meiner täglichen Arbeit immer wieder gerne aufs Neue überzeugen lasse.“

Die aktuelle „Familienzeit“ blickt hinter die Fassade verschiedener Generationen – von den Kriegskindern bis zur heutigen „Generation Z“ – räumt mit Vorurteilen auf, porträtiert besondere Menschen und Projekte, gibt generationenübergreifende Veranstaltungs-, Bastel-sowie Medientipps und lässt Expertinnen und Experten zu Wort kommen.

„Wie schon im Titel ersichtlich, möchte die Familienzeit Familien und Generationen in Niederösterreich in all ihren Erscheinungsformen erreichen, informieren und unterhalten. Familie – das sind Menschen aller Generationen, die füreinander Verantwortung übernehmen und in wechselnden Rollen in Beziehung zu ihrer Familie stehen“, führt Schwarz aus. Die „Familienzeit“, das NÖ Familienmagazin für alle Generationen, erscheint fünf Mal jährlich in einer Auflage von 130.000 Stück. Sie erreicht Niederösterreichs Familien als eine der zahlreichen Serviceleistungen des kostenlosen NÖ Familienpasses. Weiters findet sich jede Ausgabe der „Familienzeit“ auch auf der Website der NÖ Familienland GmbH zum Download:

www.noe-familienland.at/serviceleistungen-fuer-familien/familienzeit-magazin.

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, e-mail dieter.kraus @ noel.gv.at, NÖ Familienland, Mag. Michaela Kienberger, Telefon 02742/9005-13380, e-mail michaela.kienberger @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at

