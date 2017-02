SPÖ-Termine von 6. Februar bis 12. Februar 2017

MONTAG, 6. Februar 2017:

10.30 Uhr Verkehrsminister Jörg Leichtfried nimmt gemeinsam mit den ASFINAG-Vorständen Alois Schedl und Klaus Schierhakl in einem Pressegespräch zum Thema „Infrastruktur-Investitionen 2017 für Autobahnen und Schnellstraßen“ Stellung (ASFINAG, 2. Stock, Rotenturmstraße 5-9, 1010 Wien).

19.30 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt am Krone-Fußballfest im Rahmen der 50. Wahl des Fußballer des Jahres 2016 teil (Studio 44, Rennweg 44,1038 Wien).

DIENSTAG, 7. Februar 2017:

Bundeskanzler Christian Kern auf Bundesländertag in Kärnten.

Staatssekretärin Muna Duzdar auf Arbeitsbesuch in Brüssel (bis Mittwoch, 8. Februar).

19.00 Uhr SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder und die SPÖ-Parlamentsfraktion laden zur Veranstaltung „Arbeiten für Österreich!“ mit Bundeskanzler Christian Kern in Klagenfurt ein. Unter dem Motto „Von der Kreidezeit zum Tablet“ werden bildungs- und forschungspolitische Fragen diskutiert. Der SPÖ-Parlamentsklub startet nächste Woche mit einer Bundesländertour. Den Anfang macht Klagenfurt, die nächsten Termine finden in Tirol, Wien und der Steiermark statt. Bitte um Anmeldung unter veranstaltungen@spoe.at. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der OTS0018 von heute (Lakeside Science & Technology Park GmbH, Lakeside B11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten).

MITTWOCH, 8. Februar 2017:

Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt am Treffen der Innen- und Verteidigungsminister der CEDC (Central European Defence Cooperation) in Wien teil (Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien).

10.00 Uhr Pressegespräch und technische Vorführung des ersten Reisebusses mit Rundumkamerasystem mit Verkehrsminister Jörg Leichtfried und Blaguss-Geschäftsführer Paul Blaguss (Vienna International Busterminal, Erdbergstraße 200a, 1030 Wien).

DONNERSTAG, 9. Februar 2017:

10.30 Uhr Bundesminister Hans Peter Doskozil nimmt an der Ausmusterungsfeier der Unteroffiziere der Heeresunteroffiziersakademie in der Stadthalle Enns teil (Stadthalle Enns, 4470 Enns).

FREITAG, 10. Februar 2017:

20.00 Uhr Anlässlich des 500-Jahr-Jubiläums der Reformation besucht Staatssekretärin Muna Duzdar den Europäischen Reformationsball (Wiener Hofburg).

SAMSTAG, 11. Februar 2017:

Bundesminister Hans Peter Doskozil besucht die FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz (bis 12.2., St. Moritz).

Bundesminister Thomas Drozda besucht die Berlinale 2017 (bis 12.2., Berlin).

