„Pressestunde“ mit Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung

Am 5. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Licht und Schatten sieht die Industrie im neuen Regierungsprogramm. So lobt die Industriellenvereinigung ausdrücklich die geplanten Investitionsanreize für Unternehmen und die Milderung der kalten Progression, kritisiert aber die Auslagerung der Arbeitszeitflexibilisierung an die Sozialpartner. Warum will Kapsch diese Materie nicht auf der Ebene von Gewerkschaft und Wirtschaft belassen? Welche Maßnahmen fehlen der Industrie im Bildungsbereich? Und warum rechnet die Industrie nach den mageren Jahren jetzt mit einem Aufschwung? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 5. Februar 2017, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Esther Mitterstieler

„News“

und

Dieter Bornemann

ORF

