Erfolgsmeldung: Onlineprinters begrüßt 600 000. Kunden

Technologie-Partner Heidelberg gratuliert

Neustadt an der Aisch (ots) - Für Onlineprinters beginnt das neue Jahr mit einer Erfolgsmeldung: Das Unternehmen hat im Jahr 2016 insgesamt 100.000 neue Kunden gewonnen und konnte im Januar 2017 seinen 600 000. Kunden begrüßen. "Im letzten Jahr haben wir unsere Position als einer der Marktführer im europäischen Onlinedruck behauptet und über 2,1 Milliarden Druckprodukte hergestellt und in über 30 Länder verschickt" konstatiert Onlineprinters-CEO Dr. Michael Fries. Zu diesem Meilenstein gratulierte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG. Das Unternehmen ist langjähriger Technologie-Partner der Onlineprinters. Die Onlineprinters GmbH ist die größte Druckerei Europas, die im 3b-Bogenformat arbeitet. Im Offsetdruck setzt das Unternehmen ausschließlich Maschinen des Technologielieferanten Heidelberg für das erfolgreiche Geschäftsmodell ein. Im hauseigenen Digitaldruck und der LFP-Fertigung setzt der Onlinedruck-Dienstleister auf Technologie von HP und Durst.

One-Stop-Shopping: Knapp 80 neue Produkte im Sortiment

"Dadurch, dass wir Offset-, Digitaldruck und LFP sowie Weiterverarbeitung bei uns im Haus haben, können wir schnell neue Produkte und Services einführen, wenn es unsere Kunden wünschen" betont Fries, "damit können wir leicht auf Bedarf am Markt reagieren und neue Kunden gewinnen." Im Jahr 2016 hat Onlineprinters knapp 80 neue Produkte in das eigene Sortiment aufgenommen. "Damit sind wir unserem Ziel, unseren Kunden einen One-Stop-Einkauf zu ermöglichen, wieder ein großes Stück nähergekommen", erklärt Geschäftsführer Fries die Unternehmensstrategie. Selbstklebende Etiketten auf Rolle bietet Onlineprinters als einzige große Onlinedruckerei Europas im Blitzdruck mit Produktion am gleichen Werktag an. Außerdem wurde bei verschiedenen Produkten neue Formate eingeführt. Broschüren können nun im praktischen "Pocket-Format" mit 17x 24 Zentimeter bestellt werden, Visitenkarten gibt es jetzt auch im quadratischen Format mit 5x 5 Zentimeter. An individualisierbaren Werbemitteln können Kugelschreiber in zwei Ausführungen, Haftnotizen in diversen Formaten mit und ohne Formstanzung bestellt werden. Seit Dezember 2016 können Kunden zudem exklusive, im Letterpress-Verfahren gedruckte Visitenkarten bestellen.

Mehr Service für bestehende Produkte

Auch der Service wurde weiter verbessert. "Etiketten auf Rolle sind ein gutes Beispiel dafür, dass wir unseren Service kontinuierlich erweitern. Hier haben wir durch die Investition in neue Technik die Produktionszeit um mehrere Tage verkürzt," erklärt CEO Fries. Der Trend zu kleineren Auflagen führt dazu, dass immer mehr Druckprodukte schneller verfügbar sein müssen, weil sie kurzfristiger bestellt werden. Darauf hat Onlineprinters reagiert und bietet unter anderem Standardmappen und Mappen mit matter Cellophanierung jetzt auch im Blitzdruck an. Das bedeutet, dass die Mappen noch am gleichen Tag des Auftragseingangs gefertigt werden. Auch bei Blöcken wurde die Produktionszeit deutlich verkürzt.

Ausbau der Internationalisierung wird fortgesetzt

Nach dem Einstieg der beiden neuen Investoren Bregal Unternehmerkapital und Project A Ventures wird für das laufende Jahr 2017 ein zweistelliges Umsatzwachstum, eine Steigerung der Profitabilität und die Aufnahme neuer Produkte ins Angebot angestrebt. Dr. Michael Fries kündigt an: "Auch unsere Internationalisierung werden wir weiter vorantreiben. Im Januar ist unser tschechischer Webshop online gegangen. Dabei wird es 2017 aber nicht bleiben. Schon jetzt gibt es unsere Onlineshops in zehn Sprachen. Mittlerweile machen wir mehr als die Hälfte unseres Umsatzes im Ausland, dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren verstärken."

Über Onlineprinters

Die Onlineprinters GmbH zählt zu den größten Onlinedruckereien Europas. Unter dem Motto "Drucksachen einfach online bestellen" vertreibt das Unternehmen über 16 Webshops Druckprodukte an 600.000 Kunden in 30 Ländern Europas. International ist das Unternehmen unter dem Markennamen Onlineprinters bekannt, in Deutschland tritt es als diedruckerei.de auf. Das Produktsortiment umfasst 1.400 Drucksachen von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen. Das Erfolgsrezept der Produktion individueller Drucksachen im Sinne der Industrie 4.0 basiert auf drei Säulen: dem Online-Vertrieb, einer vollintegrierten Produktion von Bestellung bis Versand und dem Sammeldruck. In Letzterem werden auf sogenannten Sammelformen mehrere Druckaufträge gemeinsam produziert, was Kosten minimiert und die Umwelt schont. Kunden stehen Optionen wie Blitzdruck (Produktion am selben Werktag), Overnight-Lieferung, klimaneutrale Produktion und freie Formateingabe bei ausgewählten Produkten zur Verfügung. Die Onlineprinters GmbH beschäftigt 650 Mitarbeiter und produziert jährlich mehr als zwei Milliarden Drucksachen.

Videobeitrag "Blick hinter die Kulissen von Onlineprinters":

https://youtu.be/7UBHWiA181w?list=PLEriQeICU0iulrUcBjGy6TdEiOFFtIGOK

