MANZ Rechtsakademie auf Platz 1 des Industriemagazin-Seminaranbieter-Rankings

Jahresprogramm der MANZ Rechtsakademie mit rund 40 Seminaren

Wien (OTS) - Das Jahr 2017 beginnt für die MANZ Rechtsakademie mit einer Topplatzierung: Im bekannten Seminaranbieter-Ranking von "Das österreichische Industriemagazin" liegt das Seminarprogramm des MANZ Verlags auf Platz 1 (Bereich "Finanzen, Recht & Controlling"). 2.000 österreichische Führungskräfte wurden nach der Qualität heimischer Fortbildungsangebote befragt.

Das Programm 2017 hat bereits im Jänner begonnen und zieht sich mit mehr als 40, meist einen Tag in Anspruch nehmenden Veranstaltungen an attraktiven Seminarlocations in ganz Österreich über das gesamte Jahr.

Die Vortragenden sind ausgewiesene Autorinnen und Autoren des Medienhauses MANZ. Buch-, Online- und Tagungsangebote ergänzen einander.

Das Angebot umfasst die Bereiche Strafrecht, Wirtschaftsrecht, Arbeits- und Sozialrecht, öffentliches Recht, Familien- und Erbrecht sowie Pflege und Gesundheit, Immobilien und Banken, Gesundheit und Verbraucher.

Neue Spezialtagungen zu hochaktuellen Themen geben außerdem einen schnellen Impuls zu allen wissenswerten Fakten, die kurzfristig zu beachten und anzuwenden sind.

Alle aktuellen Termine der MANZ Rechtsakademie: www.manz.at/rak

Rückfragen & Kontakt:

Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH

Dr. Christopher Dietz, PR & Pressearbeit

Tel.: 01/53161-364

presse @ manz.at

http://www.manz.at/presse

Johannesgasse 23, 1010 Wien