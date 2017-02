„Sockenkompass“ bei „Was gibt es Neues?“ am 3. Februar

Mit Beimpold, Eckhart, Straßer, Lainer und Scheuba

Wien (OTS) - Am „Tag der männlichen Körperpflege“ begrüßt Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ ein überwiegend weibliches Rateteam: Ulrike Beimpold, Lisa Eckhart und Katharina Straßer begegnen hier am Freitag, dem 3. Februar 2017, um 22.10 Uhr in ORF eins Günther Lainer und Florian Scheuba. Gefragt wird u.a., warum „Dallas“-Fiesling Larry Hagman immer ein Fläschchen mit Seifenblasenlauge dabei hatte. Die Promifrage kommt diesmal von „Vormärz“ Rudi Schöller, der aus Anlass seines neuen Kabarettprogramms nachfragt, was denn ein „Sockenkompass“ sein könnte.

