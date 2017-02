Wiener Korporationsring präsentiert weiteren Imagefilm

Verbindungsleben auch im 21. Jahrhundert attraktiv für Studenten

Wien (OTS) - Der Wiener Korporationsring (WKR) präsentiert sich heute wieder der Öffentlichkeit mit einem neuen Kurzfilm: „Viele wissen nicht genau, was der WKR ist und argumentieren ihre Einstellung gegenüber Mitgliedern nur aus dem Hörenensagen“, so der aktuelle WKR-Sprecher Klaus Kuchling, zugleich Mitglied des Wiener Akademischen Turnvereins. In diversen Medien werden die ewig gleichen Argumente weitertradiert.

Da sich diese substanzlose Kritik zumeist im Vorfeld des Wiener Akademikerballs in der Hofburg häufe, habe man nun im WKR, diesmal unter dem Vorsitz des Wiener Akademischen Turnvereins, einen weiteren Kurzfilm erstellt. In dem Film werden nicht nur viele Situationen aus dem Leben eines Verbindungsstudenten dargestellt, sondern vor allem die Vielseitigkeit, die es bietet. Es werden Ausschnitte von einer traditionellen Sonnwendfeier, über turnerische Wettkämpfe, bis hin zu feierlichen Kommersen und dem Ball in der Hofburg gezeigt. „Die Mitglieder des WKR zeigen sich darin von ihrer besten Seite. Abrufbar ist der Film unter https://www.facebook.com/251088328428517/videos/661613894042623/“, erklärt Kuchling.

„Sämtliche Verbindungen des WKR stehen auf dem Boden der Verfassung und haben auch nichts zu verbergen. Unsere Traditionen tragen wir mit Stolz, Feierlichkeiten begehen wir gemeinsam und die körperliche Ertüchtigung durch turnerische Aktivitäten sowie das Akademische werden dabei nicht zu kurz gehalten. Wobei jeder Bund seinen eigenen Charakter besitzt. Dieses vielseitige Angebot ist auch im 21. Jahrhundert für junge, engagierte Studenten attraktiv und wird mit unserem Film zum Ausdruck gebracht“, so WKR-Sprecher Kuchling. Interessenten können sich unter www.wkr.at über die Mitgliedsverbindungen des WKR informieren und sie kontaktieren.

