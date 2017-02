WKÖ vergibt Sonderpreis ECONOVIUS an innovativstes KMU

Leitl: Innovationen und Investitionen sind Ausdruck aktiver Standortpolitik

Wien (OTS) - Die Innovationskraft heimischer Unternehmen wird auch 2017 wieder mit dem ECONOVIUS ausgezeichnet, der von der Wirtschaftskammer Österreich im Rahmen des Staatspreises Innovation des Wirtschaftsministeriums von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner vergeben wird. Heuer bereits zum 14. Mal verliehen, richtet sich diese Auszeichnung an die Vielzahl kleiner und mittlerer Unternehmen, die mit ihren Innovationen einen wichtigen Beitrag für mehr Dynamik am heimischen Standort leisten.

Von den 485 Bewerbungen aus allen neun Bundesländern haben sich fünf Unternehmen in der bundesweiten Endrunde durchgesetzt. Aus ihren Reihen wird am 28. März 2017 das innovativste kleine oder mittlere Unternehmen prämiert.

„Österreichs Wirtschaft sendet – nach einigen wirtschaftlich schwierigen Jahren – leichte Zeichen der Erholung. Das adaptierte Regierungsprogramm sollte den heimischen Betrieben Auftrieb geben und gerade im Innovationsbereich einen wichtigen Anschub geben. Innovationen und Investitionen sind als Ausdruck effektiver Forschungspolitik und aktiver Standortpolitik zu sehen und jene Betriebe, die dies umsetzen, gilt es vor den Vorhang zu holen“, betonte heute, Donnerstag, Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich.

Es sei erfreulich, so Christoph Schneider, Leiter der Wirtschaftspolitischen Abteilung in der WKÖ, "dass es auch in diesem Jahr zu so vielen Einreichungen gekommen ist. Das Engagement der Unternehmen für Innovation ist ungebrochen und zeigt, dass die Unternehmen tagtäglich in Marktchancen und Wettbewerbsfähigkeit investieren“.

Die von der Expertenjury in der Endrunde für den ECONOVIUS nominierten Unternehmen sind:

Advanced Engineering Industrie Automation GmbH, Hallein, Salzburg

bitmovin GmbH, Klagenfurt, Kärnten

Blue Danube Robotics GmbH, Wien

faigle Kunststoffe GmbH, Hard, Vorarlberg

Microinnova Engineering GmbH, Allerheiligen bei Wildon, Steiermark

Im Rahmen der Verleihung des Staatspreises sowie des Sonderpreises ECONOVIUS wird auch wieder der Sonderpreis VERENA powered by VERBUND vergeben. (PWK097/us)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Harald Grill

Stabsabteilung Wirtschaftspolitik

Wirtschaftskammer Österreich

Tel: 0590 900 4264

E-Mail: Harald.Grill @ wko.at