Wie Mechanisierung die brasilianische Zuckerrohrernte nachhaltig macht: Die neueste Folge der Top Stories auf CNHIndustrial.com

London (ots/PRNewswire) - Die Zuckerindustrie hat einen langen Weg zurückgelegt, um im Rahmen ihrer weltweiten Expansion ein nachhaltiges Modell aufzubauen. Dieser Weg führte über eine größere internationale Zusammenarbeit, die Bereitstellung von übersichtlicheren Statistiken und die Übernahme eines proaktiven Ansatzes im Hinblick auf neue Maschinen und neue Technologien.

Als weltweit größter Zuckerrohrproduzent ist Brasilien wegweisend im Hinblick auf die Mechanisierung in der Branche. Hier werden mittlerweile an die 95 Prozent der landesweiten Zuckerrohrproduktion von Maschinen geerntet. Das hilft wiederum dabei, neue Arbeitskräfte in die ländlichen Regionen zu bringen, Umweltverschmutzung zu verringern, die Produktivität zu steigern und ebenso die Biodiversität zu schützen.

In der neuesten Folge der Top Stories, "Brazil finds its sweet spot" (Brasilien findet seinen süßen Punkt), auf CNHIndustrial.com wird die Erfolgsgeschichte des Zuckers in dem Land beleuchtet. Zudem wird eine Einzelfallstudie über die Anlage Usina da Mata in der Sao-Paulo-Region vorgestellt. Hier konnte eine Verbesserung der Biodiversität und der Bodenbeschaffenheit sowie ein geringerer Wasserverbrauch verzeichnet werden, seitdem der Betrieb 2014 zu 100 Prozent mechanisiert wurde. Der landwirtschaftliche Betrieb, der jährlich an die 2,5 Millionen Tonnen Zuckerrohr für den Markt produziert, setzt Erntemaschinen, Traktoren, Grader, Radlader, Bagger und Lkw ein, die allesamt von CNH-Industrial-Marken stammen.

Case IH, eine Marke von CNH Industrial, ist der wichtigste Anbieter von Zuckerrohr-Erntemaschinen in Brasilien.

Lesen Sie die ganze Geschichte unter: cnhindustrial.com/Brazil_Sugar

(http://www.cnhindustrial.com/Brazil_Sugar)

