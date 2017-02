Napster und die BMW Group erweitern ihr Musik-Angebot auf Österreich und die Schweiz

Frankfurt (ots) - Musikfan und BMW-Fahrer? Das trifft sich gut: Ab sofort ist Napster neben Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und Italien nun auch für BMW-Kunden aus Österreich und der Schweiz verfügbar! Das Online Entertainment Paket der BMW Group ermöglicht zusammen mit dem Musik Streaming-Dienst Napster den Zugriff auf über 40 Millionen Songs, hunderte liebevoll erstellte Music-Channels und Playlisten sowie mehr als 15.000 Hörbücher. Der Napster Katalog sowie eine eigene SIM Karte unter anderem für Online Entertainment sind bereits fest im Fahrzeug vorinstalliert. Der Fahrer kann Napster somit direkt im Auto hören, ohne sein Mobiltelefon zu verwenden. Dies garantiert eine einfache und komfortable Nutzung über die fahrzeugeigenen Bedien- und Anzeigeelemente. Voraussetzung ist die Sonderausstattung Online Entertainment und das Navigationssystem Professional.

"Wir freuen uns, die gemeinsame Erfolgsgeschichte von Napster und der BMW Group jetzt auch in Österreich und in der Schweiz fortführen zu können", sagt Patric Niederländer, Vice President Business Development Europa bei Napster. "Musik gehört beim Autofahren einfach mit dazu und wer schon mal in einem BMW mit Online Entertainment Ausstattung gesessen hat, wird nie wieder auf dieses Erlebnis verzichten wollen."

Sobald ein BMW-Besitzer das Jahrespaket für Online Entertainment erworben hat, erhält er Zugang zum gesamten Musik- und Hörbuch-Angebot von Napster. Die mobilen Daten werden durch die im Fahrzeug eingebaute SIM Karte zur Verfügung gestellt. Für den Fall, dass das Fahrzeug keine Verbindung zum Internet hat, werden alle abgespielten Titel automatisch auf der Festplatte des Fahrzeugs gespeichert und können offline abgespielt werden.

BMW Online Entertainment mit Napster ist mit der Einführung in Österreich und der Schweiz nun in acht europäischen Ländern verfügbar. Außerhalb dieser Länder greifen Musikliebhaber weiterhin auf ihre offline gespeicherten Titel zu. Über die Nutzung im Auto hinaus können BMW-Kunden den Service auch auf zwei weiteren mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets, ihrem PC oder vielen kompatiblen Home Entertainment Systemen nutzen.

Napster, im Besitz und betrieben von Rhapsody International Inc. mit Sitz in den USA, ist in Europa einer der führenden Anbieter für digitale Premium-Musikstreaming-Dienste. Mit fast 3,5 Millionen zahlenden Nutzern rund um den Globus zählt der Service zu den bekanntesten Marken des digitalen Musikbusiness. Napster lebt das Motto "Play Fair" und setzt sich für eine faire Künstler- und Autorenvergütung für die Nutzung ihrer Werke ein.

Der Katalog mit über 40 Millionen Musiktracks und für die Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 15.000 Hörbüchern aller Genres, alles ohne Werbeunterbrechung, lässt keine Wünsche offen.

Über Napster

Napster zählt zu den weltweit führenden digitalen Premium-Streaming-Musikservices. In über 34 Ländern bietet Napster seinen Nutzern unbegrenzten werbefreien Zugang zu deren Lieblingsmusik, überall, zu jeder Zeit und über alle Geräte - online oder offline. Napster Abonnenten laden Playlists und einzelne Songs aus einem Katalog von 40 Millionen Titeln herunter, egal ob auf ihrem Telefon, zu Hause, bei der Arbeit oder im Auto. Außerdem haben sie die Möglichkeit, das weltweite User-Netzwerk zu nutzen, wo sie sich mit Musik-Fans mit ähnlichem Musik-Geschmack verknüpfen und jeden Tag neue musikalische Favoriten entdecken können. Im Besitz und betrieben von Rhapsody International Inc. mit Sitz in den USA, verbindet Napster die legendäre Geschichte einer der weltweit berühmtesten digitalen Musikmarken mit der immensen Erfahrung und der technischen Plattform der Rhapsody International Inc. Der Hauptsitz von Napster befindet sich in Seattle, mit weiteren Büros in den USA und Europa. Napster und die entsprechenden Logos sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen von Rhapsody International Inc.

(Aktualisiert am 2.2.2017, 17:30 Uhr)

Weitere Informationen: www.napster.de http://www.facebook.com/Napster www.facebook.com/Napster @Napster_DE @Napster

Rückfragen & Kontakt:

Weber Shandwick

Katharina Meyer/Anett Wittmann/Christiane Schäfer

Seidlstraße 26

80335 München

Tel +49 89 38 01 79 - 35/18/29

Fax +49 89 38 01 79 - 11

kameyer @ webershandwick.com

awittmann @ webershandwick.com

chschaefer @ webershandwick.com



Rhapsody International GmbH

Thorsten Schliesche

Executive Vice President und General Manager Napster Europa

Stephanstraße 5

60313 Frankfurt am Main

www.napster.de