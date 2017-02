Personelle Verstärkung für das Bundesrechenzentrum

Das BRZ versteht sich als Motor der digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung. Dazu braucht es innovative Ideen und neue Köpfe.

Wien (OTS) - Beate Greilinger übernahm im Dezember den Vertriebsbereich im BRZ. Als Head of Sales wird sie sich mit ihrem Team nicht nur auf die Bundesverwaltung konzentrieren, sondern gezielt den Kernmarkt „Public Sector“ – der auch Länder, Gemeinden und ausgegliederte Bereiche inkludiert – weiter ausbauen. Die Juristin verfügt über 16 Jahre Berufserfahrung in der IT-Dienstleistungs-Branche u. a. bei der Siemens AG Österreich und bei der Atos IT Solutions and Services GmbH.

Seit Ende letzten Jahres gibt es im BRZ den neu geschaffenen Bereich „Digital Transformation“, den Matthias Lichtenthaler leitet. Der Head of Digital Transformation hat juristischen Background und kann auf 19 Jahre Berufserfahrung in der IT-Beratung zurückblicken. Zuletzt war er bei der Accenture GmbH u. a. für den Digital & Analytics verantwortlich. Fachlich hat er insbesondere die Themen Cognitive Computing und Machine Learning abgedeckt. Im BRZ werden Lichtenthaler und sein Team neue Produkte und Services entwickeln sowie BRZ-Kunden bei der Bewältigung der digitalen Transformation beraten.

Ebenfalls neu ist Daniela Feuersinger, sie hat die Leitung der Unternehmensstrategie und -kommunikation übernommen. In ihren Verantwortungsbereich fallen die interne und externe Kommunikation, das Marketing sowie die laufende Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie. Die Soziologin verfügt über 16 Jahre Erfahrung in der Medien- und Telekommunikationsbranche. Zuvor war sie bei der Telekom Austria AG u. a. für strategische Technologie- und Innovationsprojekte zuständig.

Die Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ) ist der IT-Dienstleister und führende E-Government-Partner der österreichischen Verwaltung. Das Unternehmen entwickelt und betreibt mehr als 400 E-Government-Anwendungen, darunter IT-Lösungen wie FinanzOnline oder HELP.gv.at. Mit rund 1.200 Mitarbeiter/innen betreut das BRZ mehr als 30.000 IT-Arbeitsplätze an 1.200 Betriebsstandorten.

