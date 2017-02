Vielfältiger LEGO Bauspaß: Stein für Stein zu mehr Kreativität und fantasievollen Rollenspielen

LEGO News von der Spielwarenmesse

Nur Jungs bauen gern? Von wegen! Auch Mädchen haben jede Menge Spaß dabei, eigene LEGO Bauwerke zu kreieren und in verschiedene Themen einzutauchen. Beim Bauen und Spielen mit den bunten Steinen erschaffen sie im Handumdrehen eigene Spielwelten und fördern dabei ihre Kreativität. Mädchen und Jungs entscheiden aufgrund ihrer Interessen selbst, welche Themen sie im Spiel aufgreifen wollen. Um den Einstieg ins kreative Bauen zu erleichtern, geht die LEGO Gruppe auf die verschiedenen Spielbedürfnisse und Lieblingsthemen ein. Wie auch Jungen, wünschen sich Mädchen mehr Action in Kombination mit starken Charakteren und Teamgeist, daher werden die Themenwelten um eine weitere Produktlinie mit viel Mädchenpower erweitert. Mit den aktuell auf der Spielwarenmesse in Nürnberg vorgestellten LEGO DC Super Hero Girls[TM] Sets wie "Highschool der Super Heroes" oder "Batgirl[TM] auf den Fersen des Batjets" halten ab sofort noch mehr heldenhafte Abenteuer Einzug ins Kinderzimmer. Die vielfältigen Spielthemen der LEGO Produkte und jede Menge Details ermöglichen unendlichen Bauspaß und fantasievolle Rollenspiele - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die LEGO Friends, LEGO Elves, LEGO Disney und LEGO DC Super Hero Girls[TM] Produktlinien erweitern das Portfolio mit Produkten, die den beliebten LEGO Bauspaß mit einem starken Fokus auf fantasievolle Rollenspiele und vielen Details verbinden. Damit gehen sie besonders auf die Spielbedürfnisse von Mädchen ein. Charaktere mit verschiedenen Eigenschaften, realistischer aussehende Spielfiguren und zahlreiche Details sorgen dafür, dass Mädchen schnell und mit viel Spaß ins Spiel starten. Noch dazu lassen umfangreiche Hintergrundgeschichten, die beispielsweise in Webisoden aufgegriffen werden, Kinder noch tiefer in die Abenteuer ihrer Lieblingscharaktere einsteigen und sich mit ihnen identifizieren.

Fünf Jahre LEGO Bauspaß in Heartlake City

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, die Baumeister von morgen zu inspirieren und zu fördern. Dabei möchte sie die Fantasie der Kinder anregen und ihre Kreativität mit viel Spaß unterstützen. Verbunden mit umfangreichen Marktforschungen hat die LEGO Gruppe 2012 die LEGO Friends Reihe eingeführt, um insbesondere Mädchen Produkte zur Verfügung zu stellen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Dank detailreicher Spielfiguren schlüpfen Kinder zum 5-jährigen Jubiläum in die Charaktere der Freundinnen Stephanie, Olivia, Mia, Andrea und Emma, die gemeinsam in Heartlake City leben. Im Rollenspiel ahmen sie Alltagserlebnisse wie einen Besuch im Freibad nach oder vertiefen sich in "Olivias Erfinderlabor" in neueste Forschungsprojekte.

Jede Menge Mädchenpower mit den neuen LEGO DC Super Hero Girls[TM] Sets

Teamgeist, Bauspaß und Spielvergnügen in Verbindung mit Superhelden-Geschichten, das bietet die neue LEGO DC Super Hero Girls[TM] Welt. Mit jeder Menge Mädchenpower tauchen actionliebende Kinder in eine kreative Bau- und Spielwelt ein. Bei den DC Super Hero Girls[TM] Abenteuern stehen Highschool-Schüler mit Superkräften im Mittelpunkt. Gemeinsam durchleben sie die Herausforderungen des Teenagerlebens. Durch die Kraft der Freundschaft entwickeln sie Mut und Selbstvertrauen - Eigenschaften, die ihnen helfen, sich dem Erwachsenwerden zu stellen. Mithilfe der Spielfiguren Wonder Woman[TM], Supergirl[TM], Batgirl[TM] & Co. versetzen sich Mädels in verschiedene Rollen hinein und werden zur Superheldin oder Superschurkin. Das ermöglicht ihnen, selbst heldenhafte Actionszenen zu erfinden.

Märchen und Magie: LEGO Disney und LEGO Elves Spielwelten

Für Fans von Märchen und Fantasie-Themen hat die LEGO Gruppe die LEGO Disney und LEGO Elves Produktlinie entwickelt. Die Disney Helden kennen und lieben Eltern noch aus ihrer Kindheit. Seit 2014 können Kinder mit den LEGO Sets zu "Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren", "Die Schöne und das Biest" und anderen bekannten Disney Verfilmungen ihre Lieblingsmärchen nachbauen und nachspielen oder neu erfinden. Das neueste LEGO Disney Abenteuer führt Kinder auf eine Insel im Südpazifik, auf der sie Spannendes rund um den Kinofilm "Disney Vaiana" erleben und sich eigene Geschichten ausdenken.

Mit den LEGO Elves Sets lässt sich im Handumdrehen die Kulisse für mystische Abenteuer bauen. Nach Belieben wird beispielsweise aus dem Set "Die Gefangennahme von Sophie Jones" ein Aussichtsturm, ein verzaubertes Gefährt oder ein anderes Fantasiegebilde. Mit Spielfiguren wie der Hauptcharaktere Emily Jones, ihrer Schwester Sophie, Elfen und Kobolden tauchen Kinder in ein magisches LEGO Universum ein.

Ob Alltagserlebnisse, Action, Fantasie oder Märchen - die LEGO Produktlinien bieten jedem Mädchen das passende Spielzeug. Noch mehr Möglichkeiten ergeben sich beim Kombinieren der Sets mit anderen LEGO Welten. Im Kinderzimmer tüfteln die LEGO NEXO KNIGHTS[TM] Ritter beispielsweise in "Olivias Erfinderlabor" an einem Zaubertrank, der das Königreich Knighton vor den Steinmonstern beschützt und Supergirl[TM] begibt sich mit dem "Dragster-Transporter" der LEGO City Reihe zur Rennstrecke - der Kreativität und Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Über die LEGO Gruppe:

Die LEGO Gruppe ist ein Familienunternehmen in Privatbesitz mit Firmensitz in Billund, Dänemark, und Hauptniederlassungen in Enfield, USA, London, UK, Shanghai, China, und Singapur. Das Unternehmen wurde im Jahr 1932 von Ole Kirk Kristiansen gegründet und ist heute, nicht zuletzt durch den weltberühmten LEGO Stein, einer der weltweit führenden Spielwarenhersteller. Getreu dem Leitsatz "Only the best is good enough" setzt sich das Unternehmen für die Entwicklung von Kindern ein und fördert und inspiriert die "Baumeister von morgen" durch kreatives Spielen und gleichzeitiges Lernen. LEGO Produkte werden auf der ganzen Welt verkauft und können online unter www.LEGO.com entdeckt werden. Weitere Informationen zur LEGO Gruppe, zu unseren finanziellen Ergebnissen und unserem sozialen Engagement finden Sie unter http://www.LEGO.com/aboutus.

Über Warner Bros. Consumer Products

Warner Bros. Consumer Products, eine Warner Bros. Entertainment Company, ist eines der weltweit führenden Lizenz- und Merchandisingunternehmen.

Über DC Entertainment

DC Entertainment, Geburtsstätte zahlreicher Kultmarken wie DC Comics (Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman, The Flash), Vertigo (Sandman, Fables) und MAD ist die mit strategischen Integrationsaufgaben betraute Kreativabteilung von Warner Bros. Entertainment und Time Warner. Gemeinsam mit anderen Warner Bros.-Abteilungen widmet sich DC Entertainment der Vermarktung seiner Superhelden-Charaktere in sämtlichen Medienbereichen, darunter Film und Fernsehen, sowie im Konsumgüter-, Heimunterhaltungs- und Videospielmarkt. DC Entertainment ist der größte englischsprachige Comic-Verlag und veröffentlicht jedes Jahr Tausende Comics, Comicromane und Zeitschriften.

LEGO, das LEGO Logo, NEXO KNIGHTS und die Minifigur sind Marken der LEGO Gruppe. © 2017 The LEGO Group.

DC Comics characters and all related elements are trademarks of and © DC Comics. © Disney

