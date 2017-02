VHS Wien – Akademie der Zivilgesellschaft: 15 neue Freiwilligenprojekte für Wien

Frühjahrslehrgänge starten am 20. Februar

Wien (OTS/RK) - An der „Akademie der Zivilgesellschaft“ stehen engagierte Menschen und ihre Ideen im Mittelpunkt. Wer Positives zum Zusammenleben in Wien beitragen möchte, kann eigene Projektideen bei der Akademie der Zivilgesellschaft umsetzen oder bei neu entstehenden Projekten mitarbeiten. Der Ansatz dabei lautet: Empowerment. Die Akademie der Zivilgesellschaft der VHS Wien ist der erste Gründungsservice für Freiwilligenprojekte. Während eines zertifizierten Semester-Lehrgangs können Freiwillige und solche, die es werden wollen, wichtige Fertigkeiten erlernen, um ihre Projektideen erfolgreich umzusetzen. Zudem kann im Rahmen der Akademie auch gleich der Projektstart durchgeführt werden. Die Akademie der Zivilgesellschaft vereint dabei die Vermittlung von Kompetenzen, Teambuilding, Vernetzung sowie Starthilfe für konkrete Projekte.

Bereits über 30 neue Freiwilligenprojekte entstanden

In den ersten beiden Lehrgängen der Akademie, die von 1. April bis 30. Juni 2016 durchgeführt wurden, sind 18 Projekte entstanden. In den Herbstlehrgängen von 20. September 2016 bis 26. Jänner 2017 kommen wiederum 15 neue Projekte hinzu. Von Gesundheitsberatung für geflüchtete Menschen über ein Ausstellungsprojekt zum Thema Frieden bzw. den Verlust des Friedens bis hin zu Achtsamkeits-Workshops an Schulen ist ein breites Spektrum ehrenamtlichen Engagements vertreten. Alle Informationen zu den Lehrgangsprojekten gibt es unter: www.zivilgesellschaft.wien/projekte.

Wochentags- und Wochenendlehrgang zur Projektumsetzung

Am 20. Februar 2017 starten die nächsten beiden Lehrgänge. TeilnehmerInnen haben die Wahl zwischen einem Wochentag- und Wochenendlehrgang. Im Mittelpunkt des Lehrgangs stehen Teamentwicklung, Projektmanagement und die Erarbeitung von Umsetzungsplänen, projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit sowie Techniken in Verhandlungs- und Gesprächsführung. Ein Team erfahrener ExpertInnen, wie Werner Gruber, Leiter des Planetariums Wien, Wanda Moser-Heindl, Gründerin der Sozialmarie und viele mehr stehen den Teilnehmenden dafür zur Verfügung. Die Lehrgänge enden am 29. Juni. Die Teilnahmegebühr beträgt für Privatpersonen, die gerne ein Projekt umsetzen möchten, 98 Euro und ist damit besonders sozial verträglich. Der AK-Gutschein ist für den Lehrgang einsetzbar und weitere soziale Ermäßigungen sind möglich. Studierende zahlen den halben Preis.

Alle Informationen zum Lehrgang unter www.zivilgesellschaft.wien.(Schluss)

