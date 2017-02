Neue Studie: Was Asylberechtigte leisten

Wien (OTS) - In der Öffentlichkeit kursieren viele Zahlen zum Thema Migration. Nun liegen erstmals verlässliche Daten zu den ökonomischen Effekten von Asylberechtigten vor. Wie ist ihre Lage auf dem Arbeitsmarkt? Was leisten sie für die Volkswirtschaft? Welche Probleme gibt es und was muss in Zukunft besser laufen?

Die Joanneum Research Forschungsgesellschaft hat im Auftrag von Caritas und dem Österreichischen Roten Kreuz die arbeitsmarktrelevanten Zahlungsströme analysiert. Bei einer Pressekonferenz werden die Ergebnisse präsentiert.

Ihre Gesprächspartner:

Franz Prettenthaler (Joanneum Research, Direktor des Zentrums für Klima, Energie und Gesellschaft)

Gerald Schöpfer (Rotes Kreuz, Präsident)

Michael Landau (Caritas, Präsident)

Zeit: Mittwoch, 8. Februar 2017, 10:00 Uhr

Ort: Café Griensteidl, Karl Kraus Saal, Michaelerplatz 2, 1010 Wien

