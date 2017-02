Verdacht des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls: Zwei Festnahmen

Wien (OTS) - Am 01.02.2017 beobachtete gegen 18:25 Uhr der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Gablenzgasse (15. Bezirk) den Diebstahl mehrerer hochpreisiger Parfums durch zwei Männer. Er alarmierte die Polizei, welche die beiden Männer (20, 25) festnehmen konnte. Die Parfums im Wert von ca. 700 Euro wurden in speziell präparierten Taschen sichergestellt.

