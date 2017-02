Ergebnisse der AK-Arbeitslosenbefragung

Linz (OTS) - Wie geht es arbeitslosen Menschen in Oberösterreich? Die Arbeiterkammer hat die Betroffenen selbst gefragt – und interessante Antworten erhalten.

In einer Pressekonferenz am Montag, 6. Februar 2017, um 9:30 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3, möchten wir Ihnen die Ergebnisse der AK-Arbeitslosenbefragung präsentieren.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Präsident Dr. Johann Kalliauer und die AK-Expertin Mag.a Iris Woltran (Abteilung Wirtschafts-, Sozial-und Gesellschaftspolitik) zur Verfügung.

