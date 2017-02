Erneut Platz 1 und mehr Hörer für RADIO OBERÖSTERREICH

Knapp 370.000 Hörerinnen und Hörer im Sendegebiet

Linz (OTS) - „Ein ausgezeichneter Start ins neue Jahr“, so fasst ORF-Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer den aktuellen Radiotest für das Jahr 2016 zusammen, denn die Ergebnisse, die das Marktforschungs-institut GfK Austria GmbH ermittelt hat, sprechen eine sehr deutliche Sprache: In allen Altersgruppen konnte ORF-RADIO OBERÖSTERREICH seine Marktanteile und Reichweiten halten oder sogar weiter ausbauen. Knapp 370.000 Hörerinnen und Hörer (Mo. – Fr., 10+) im Sendegebiet sind ein Plus von 17.000 Hörerinnen und Hörern im Vergleich zum Jahr 2015 und machen RADIO OBERÖSTERREICH einmal mehr zur klaren regionalen Nummer 1 in Oberösterreich!

Mit 25,7 % Tagesreichweite konnte RADIO OBERÖSTERREICH seine regionale Spitzenposition auf dem Gesamtradiomarkt sehr deutlich halten und sogar leicht zulegen. Konkret bedeutet das, jeder Vierte in Oberösterreich lässt sich vom Radioprogramm aus dem ORF-Landesstudio Oberösterreich durch den Tag begleiten (Mo. – Fr., 10+). Ein deutliches Plus steht auch vor den Marktanteilen – sie sind um 2 Prozentpunkte auf 26 % gestiegen (Mo. – Fr., 10+). Insgesamt hören täglich knapp 370.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher im Sendegebiet das Programm aus dem ORF-Landesstudio. Das sind um 17.000 mehr als noch im Jahr 2015!

Sehr erfreulich ist auch der Blick auf die anderen Altersgruppen. Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte der ORF Oberösterreich die Marktanteile stabil halten und die Tagesreichweiten sogar leicht steigern. Und in der eigentlichen Zielgruppe 35+ ist und bleibt RADIO OBERÖSTERREICH der eindeutige regionale Marktführer mit 34 % Marktanteil und 34,5 % Tagesreichweite. 34 % Marktanteil bedeutet mehr als dreimal so hohe Werte wie der nächstbeste kommerzielle Mitbewerber (Mo. - Fr., 35+).

„Wir entwickeln unser Programm ständig weiter“, freut sich ORF-Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer über das ausgezeichnete Ergebnis des aktuellen Radiotests. „Es ist die ausgewogene Mischung aus Qualität, Seriosität und Unterhaltung, die die Menschen in Oberösterreich an uns schätzen, auf die sie sich verlassen können und um die wir uns jeden Tag bemühen. Wir treffen mit unserem Musikmix den Geschmack der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, und diese wiederum verlassen sich bei Information, Kultur, Sport und Service voll auf die Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das freut uns. Dafür bedanken wir uns und heißen alle neuen Hörerinnen und Hörer bei RADIO OBERÖSTERREICH sehr herzlich willkommen!“

Die gesamte ORF-Radio-Flotte verzeichnet beim jüngsten Radiotest in Oberösterreich ein sehr gutes Ergebnis. Bei den Marktanteilen erzielen die ORF-Radios 68 % (Mo. – Fr., 10+), und auch die Tagesreichweiten zeigen hohe Werte. 2 von 3 Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern (Mo. – Fr., 10+) hören tagtäglich eines der ORF-Radioprogramme!

Grund zur Freude gibt es im ORF-Landesstudio Oberösterreich aber nicht nur über die ausgezeichneten Zahlen für das Radioprogramm 2016. Die tägliche regionale Fernsehinformationssendung „Oberösterreich heute“ erreichte 2016 einen Markanteil von 51 %. Im Schnitt sahen pro Tag 160.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher um 19.00 Uhr in ORF 2 die Informationen aus ihrem Bundesland. Und auch das neue Frühfernsehen „Guten Morgen Österreich“ kommt in Oberösterreich offenbar am besten an, zeigt sich ORF-Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer sehr zufrieden. In Oberösterreich erreicht „Guten Morgen Österreich“ die höchsten Marktanteile aller Bundesländer.

Und weiterhin eine echte Erfolgsgeschichte ist das Online-Angebot des ORF Oberösterreich unter „ooe.ORF.at“. 2016 gab es erneut rund 93 Millionen sogenannter Page-Impressions, also Seitenaufrufe. Damit konnte das Rekordergebnis aus dem Wahljahr 2015 eindrucksvoll bestätigt werden!

