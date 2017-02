Margareten: „Frauen:Musik“-Konzert in der Arena-Bar

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen der Reihe „Frauen:Musik“ (Konzept: Robert Fischer) konzertieren das Duo „Galvin & Sko“ sowie die Sängerin und Musikerin Claudia Heidegger am Freitag, 3. Februar, ab 19.30 Uhr, im Etablissement „Arena-Bar“ (5., Margaretenstraße 117). Das Duo „Galvin & Sko“ (Elke Galvin und Harald Skorianz) lässt mit Folk-, Jazz- und Blues-Elementen, fesselndem Gitarrenspiel, poetischen Texten und starken Stimmen aufhorchen. „Feed Your Soul“ raten die beiden Künstler dem Publikum und machen die passende Musik dazu. Claudia Heidegger ist eine beachtenswerte Sängerin und Liedschreiberin, die aus Tirol stammt und nach einer Zeit in London nun in Wien ihre Zuhörerschaft beeindruckt.

Heidegger erzählt „Geschichten vom Leben“ und verarbeitet darin verschiedene Gefühle. Mit den Produktionen „Du kannst mich nicht sehn“ (2016), „Tell Me A Story“ (2014) und „The Other Side“ (2013) hat sich die Künstlerin einen Namen gemacht und regt auf melodische Art ihre Mitmenschen zum Nachdenken an. Sachkundiger Moderator ist Robert Fischer. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter ersuchen die Gäste um Spenden. Informationen über dieses Konzert mit herausragenden heimischen Künstlerinnen: Telefon 332 26 94 (Verein „Aktionsradius Wien“), E-Mail office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Duo „Galvin & Sko“:

www.galvinsko.com/Galvin%26Sko/Home.html

Sängerin Claudia Heidegger:

http://fm4.orf.at/soundpark/c/claudiaheidegger/main

Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk