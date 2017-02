Radiotest 2016: Hohe Stabilität am Radiomarkt - Klare Marktführerschaft der ORF-Radios

71% Prozent Marktanteil für die ORF-Radioflotte -Marktanteilssteigerung und Hörerzuwachs für Ö3 in der Gesamtbevölkerung - ORF-Regionalradios wieder starke regionale Nummer eins in ihrer Zielgruppe - Hohe Stabilität bei Österreich 1 und FM4

Mit dem Radiotest Ganzjahr 2016 werden nur mehr Nutzungsdaten für die Gattung Radio auf Basis von 24.000 Interviews veröffentlicht, Vergleiche werden korrekterweise mit den Ganzjahresdaten 2015 gezogen.

Radio unterwegs im Auto oder am Smartphone, klassisch am Küchenradio oder als Livestream – das Radio ist aus dem Alltag nicht wegzudenken. Die Hördauer stieg – im Vergleich zu 2015 – sogar um 4 Minuten auf aktuell 184 Minuten. Die Österreicherinnen und Österreicher verbringen täglich drei Stunden mit dem Radio. Davon entfallen mehr als zwei Stunden täglich auf die Radioangebote des ORF, der Marktanteil liegt bei 71%. Die Performance der ORF-Radioflotte ist damit auf sehr hohem Niveau stabil. Der Marktanteil aller Privatradios zusammen liegt bei 27%.

ORF-Radiodirektorin Monika Eigensperger freut sich über die „Flughöhe“ der ORF-Radioflotte und leitet den Erfolg von der Unterschiedlichkeit der einzelnen ORF-Sender ab: „Ö1, Ö3 und FM4 stehen neben hoher Kompetenz im Informationsbereich, dem besten Verkehrsservice, Kultur- und Sportinformationen auch für ein breites musikalisches Spektrum. Das differenzierte Programm trifft die Bedürfnisse und den Geschmack einer breiten Bevölkerung. Mein erklärtes Ziel ist, die ORF-Radios mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“

Hitradio Ö3 baut seinen Marktanteil in der Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren auf 31% aus. Mit einer täglichen Hörerschaft von mehr als 2,5 Millionen Personen bleibt Ö3 auch österreichischer Reichweitensieger. Die starke Marktposition von Ö3 wird auch durch einen stabilen Marktanteil von 38% im Aktivsegment der 14- bis 49-Jährigen gestützt, ein Marktanteil, der mehr als dreimal so hoch ist, wie jener des nationalen Mitbewerbers. Ö3 wird nicht nur länger gehört, sondern auch von mehr Personen genutzt als alle Privatradios zusammen – sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch in der Altersgruppe der 14-bis 49-Jährigen.

Österreich 1 hat eine tägliche Hörerschaft von mehr als 614.000 Österreicherinnen und Österreichern, die Tagesreichweite liegt bei stabilen 8,0%. Unter den Personen ab 35 Jahren nutzt sogar mehr als jeder Zehnte das Programm von Ö1.

FM4 erzielt in der Gesamtbevölkerung eine Tagesreichweite von 3,6%, das mehrheitlich fremdsprachige Jugendkulturangebot bindet damit fast 280.000 Personen täglich an sein Programm. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt die Tagesreichweite bei 5,8%.

Die ORF-Regionalradios werden täglich von knapp 2,2 Millionen Österreicher/innen gehört. Mit einem Marktanteil von 33% entfällt wiederum ein Drittel der gesamten Radionutzungszeit auf die ORF-Regionalradios. In der Altersgruppe der ab 35-Jährigen liegt der Marktanteil bei 40% und ist damit exakt doppelt so hoch wie jener aller inländischen Privatradios zusammen.

Auch in Wien, dem härtest umkämpften Radiomarkt Österreichs, konnte der ORF seine Marktführerschaft insgesamt ausbauen: Der Marktanteil der ORF-Radioflotte wächst von 65% auf 67%, d.h. zwei Drittel der gesamten Radionutzungszeit entfällt auf die Angebote des ORF. Insbesondere Hitradio Ö3 ist für dieses Wachstum verantwortlich, Ö3 steigert seinen Marktanteil um 3 Prozentpunkte auf 30%. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen können sowohl Ö3 als auch die ORF-Radioflotte an Hördauer zulegen. Der Marktanteil von Ö3 in dieser Zielgruppe legt von 31% auf 35% zu.

Anmerkung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Daten für das Ganzjahr 2016, als Vergleichszeitraum wird korrekterweise das Ganzjahr 2015 verwendet. Da zukünftig nur mehr 12-Monats-Bestände vorliegen, ist ein Vergleich mit früheren Halbjahresbeständen, z.B. 2. Halbjahr 2015 nicht zulässig. Alle Reichweiten und Marktanteile beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf Montag-Sonntag und die Altersgruppe "10 Jahre und älter".

Radiotest 2016_4 vs. 2015_4

Die Daten in den Tabellen sind nach der Tagesreichweite 10+ gereiht; alle Zahlen beziehen sich auf das jeweilige Gesamtprogramm, also auf alle Sendetage (Montag bis Sonntag). Berücksichtigt wurden Sender, die eine Tagesreichweite 10+ von größer/gleich 1,0% aufweisen. Zahlen in Klammer: 2015_4

Anm.: In jedem Bundesland wurde immer nur das jeweilige ORF-Regionalradio in die Tabelle mit einbezogen (z.B. Radio Tirol in Tirol, Radio Salzburg in Salzburg etc.). Ausnahme Wien: hier wurden alle in der Bundeshauptstadt ausgewiesenen ORF-Regionalradios berücksichtigt.

Österreich gesamt

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 61,5%(61,8%) 54,8%(55,7%) 71%(71%) 61%(60%) Ö3 33,2%(33,1%) 39,9%(40,5%) 31%(30%) 38%(38%) Privatsender Inland 29,1%(28,5%) 37,6%(37,4%) 27%(26%) 36%(36%) ORF Regionalradios 28,6%(28,9%) 15,7%(15,9%) 33%(33%) 17%(16%) KRONEHIT 11,7%(11,7%) 17,5%(17,9%) 8% (8%) 12%(13%) Österreich 1 8,0% (8,1%) 4,9% (4,7%) 5% (6%) 2% (3%) FM4 3,6% (3,8%) 5,8% (6,1%) 2% (3%) 4% (4%)

Wien

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 49,4%(47,8%) 41,7%(40,2%) 67%(65%) 59%(55%) Ö3 25,8%(24,3%) 26,7%(25,8%) 30%(27%) 35%(31%) Radio Wien 11,4%(10,8%) 7,6% (6,5%) 15%(14%) 11% (9%) Österreich 1 10,7%(10,4%) 7,0% (7,0%) 10%(10%) 5% (6%) KRONEHIT 10,1% (9,4%) 13,9%(13,9%) 8%(8%) 13%(13%) Radio Arabella 6,7% (6,7%) 4,6% (5,5%) 8%(8%) 5% (6%) Radio NÖ 6,1% (5,6%) 1,9% (1,7%) 7%(7%) 2% (2%) Radio Energy 6,1% (6,7%) 8,8% (9,5%) 4%(6%) 7% (9%) 88.6 Der Musiksender 5,0% (4,6%) 6,7% (6,3%) 6%(5%) 9% (6%) FM4 4,5% (4,6%) 7,1% (6,9%) 3%(4%) 6% (6%) Radio Ö24 1,8% (2,0%) 2,2% (2,6%) 2%(2%) 3% (4%) 98,3 Superfly 1,6% (2,0%) 2,2% (2,6%) 2%(2%) 2% (3%) Radio Burgenland 1,5% (2,3%) 0,2% (0,8%) 2%(3%) 0% (1%) r. klassik Stephansdom 1,1% (0,2%) 0,4% (0,1%) 1%(0%) 0% (0%)

Niederösterreich

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 67,9%(68,9%) 63,2%(63,4%) 77%(78%) 68%(67%) Ö3 38,5%(38,4%) 48,6%(47,8%) 37%(35%) 47%(43%) Radio NÖ 24,7%(25,8%) 11,9%(13,8%) 26%(26%) 11%(12%) KRONEHIT 16,4%(15,5%) 26,2%(24,4%) 11%(10%) 17%(16%) Österreich 1 7,3% (7,8%) 5,5% (4,1%) 5% (6%) 3% (3%) FM4 3,7% (3,5%) 6,0% (5,6%) 2% (3%) 3% (5%) Radio Energy 2,0% (1,9%) 3,5% (3,5%) 2% (1%) 3% (1%) Radio Arabella (VG 4)* 7,6% (8,3%) 6,7% (7,9%) 5% (7%) 4% (8%) Radio Arabella (VG 3)* 7,3% (7,4%) 6,6% (6,8%) 5% (6%) 4% (7%) 88.6 DerMusiks.(VG 2)* 5,7% (4,5%) 8,1% (7,6%) 3% (5%) 4% (8%) 88.6 DerMusiks.(VG 1)* 4,3% (5,0%) 6,9% (9,1%) 3% (4%) 5% (6%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Arabella (VG 4): Amstetten, Melk, Scheibbs, St. Pölten St./L., Lilienfeld, Waidh./Ybbs; Radio Arabella (VG 3): St. Pölten St./L., Amstetten, Melk, Scheibbs, Krems St./L., Tulln, Lilienfeld, Waidh./Ybbs; 88.6 Der Musiksender (VG 2): Wr.Neustadt St./L., Baden, Neunkirchen, Mödling, Bruck/Leitha; 88.6 Der Musiksender (VG 1): St. Pölten St./L., Krems St./L., Gmünd, Horn, Zwettl, Waidh./Th., Melk, Scheibbs, Waidh./Ybbs, Amstetten, Tulln

Burgenland

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 71,8%(71,9%) 66,5%(68,7%) 83%(83%) 74%(74%) Ö3 37,1%(37,2%) 49,2%(51,9%) 33%(30%) 45%(43%) Radio Burgenland 33,4%(36,6%) 18,0%(22,3%) 35%(39%) 18%(19%) KRONEHIT 14,6%(14,8%) 24,6%(24,9%) 9% (9%) 15%(17%) Österreich 1 7,1% (5,8%) 4,4% (3,7%) 4% (3%) 1% (1%) 88.6 Der Musiksender 5,0% (3,8%) 8,8% (6,3%) 3% (3%) 6% (4%) Antenne Steiermark 3,8% (3,6%) 6,3% (4,1%) 2% (3%) 3% (4%) FM4 2,3% (2,1%) 4,3% (4,0%) 1% (2%) 2% (3%) Radio Arabella 1,0% (0,8%) 1,0% (1,1%) 1% (0%) 1% (0%)

Steiermark

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 62,8%(64,1%) 53,8%(56,9%) 68%(69%) 54%(55%) Ö3 31,9%(32,4%) 38,7%(40,6%) 26%(26%) 33%(34%) Radio Steiermark 31,4%(31,2%) 17,1%(16,2%) 35%(35%) 18%(15%) Antenne Steiermark 22,1%(20,6%) 29,7%(27,5%) 20%(20%) 27%(29%) KRONEHIT 9,6% (9,1%) 14,5%(14,6%) 6% (5%) 10% (9%) Österreich 1 7,5% (7,6%) 3,1% (4,3%) 4% (5%) 1% (2%) FM4 2,5% (3,0%) 4,1% (5,0%) 1% (2%) 2% (3%) Radio Grün-Weiss* 6,7% (-) 5,9% (-) 7% (-) 4% (-) Soundportal (VG 9)* 5,4% (3,3%) 9,3% (5,6%) 4% (2%) 8% (4%) Soundportal (VG 10)* 4,1% (2,9%) 7,4% (5,3%) 3% (2%) 6% (4%) Radio West* 2,2% (1,4%) 3,3% (1,4%) 3% (2%) 5% (2%) Lounge FM* 1,1% (0,5%) 0,6% (0,8%) 1% (0%) 1% (0%) Welle 1* 1,0% (0,8%) 1,4% (1,2%) 1% (0%) 1% (1%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Grün-Weiss: Murtal, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag, Liezen; Soundportal (VG 9): Graz Stadt/Umg.; Soundportal (VG 10): Graz Stadt/Umg., Murtal, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag; Radio West: Voitsberg, Graz Umg.; Lounge FM: Graz Stadt/Umg.; Welle 1: Graz Stadt/Umg.

Kärnten

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 67,0%(69,9%) 56,6%(64,0%) 75%(78%) 59%(66%) Radio Kärnten 39,1%(39,5%) 23,5%(23,9%) 43%(44%) 22%(23%) Ö3 31,1%(33,6%) 39,0%(44,0%) 25%(27%) 31%(38%) Antenne Kärnten 19,5%(20,4%) 30,0%(30,4%) 17%(15%) 28%(23%) KRONEHIT 8,8% (9,0%) 14,7%(15,0%) 5% (4%) 9% (7%) Österreich 1 7,9% (7,9%) 3,3% (4,0%) 5% (4%) 2% (1%) FM4 3,1% (3,3%) 4,9% (5,8%) 3% (2%) 4% (3%) Welle 1* 3,3% (1,9%) 5,0% (3,6%) 1% (1%) 2% (1%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Welle 1:

Klagenfurt St./L.

Oberösterreich

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 62,6%(62,9%) 57,0%(57,4%) 68%(67%) 58%(58%) Ö3 35,9%(35,9%) 44,2%(45,0%) 32%(31%) 39%(40%) Radio Oberösterreich 24,4%(24,3%) 12,1%(11,4%) 25%(24%) 10%(10%) KRONEHIT 14,5%(15,4%) 21,4%(22,9%) 10%(11%) 16%(18%) Life Radio 12,4%(11,8%) 15,4%(14,5%) 10% (9%) 12%(11%) Österreich 1 7,8% (7,6%) 4,7% (4,0%) 4% (5%) 2% (2%) FM4 3,8% (4,2%) 5,9% (6,8%) 2% (3%) 3% (4%) Antenne Salzburg 1,1% (1,1%) 1,3% (1,0%) 1% (1%) 1% (1%) RadioArabella (VG 16)* 9,9% (9,7%) 7,6% (7,9%) 8% (8%) 7% (8%) RadioArabella (VG 15)* 9,4% (8,4%) 8,5% (6,6%) 8% (7%) 7% (6%) Welle 1 (VG 18)* 2,4% (4,0%) 3,7% (7,1%) 1% (1%) 2% (3%) Welle 1 (VG 19)* 2,0% (3,2%) 2,9% (6,0%) 2% (2%) 3% (3%) Lounge FM* 1,1% (1,5%) 1,3% (2,0%) 1% (1%) 1% (2%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Arabella (VG 16): Linz St./L.; Radio Arabella (VG 15): Linz St./L., Wels St./L., Steyr St./L., Vöcklabruck; Welle 1 (VG 18): Wels St./L., Linz L.; Welle 1 (VG 19): Linz St./L.; Lounge FM: Linz St./L., Wels St./L., Steyr St./L.

Salzburg

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 67,0%(67,2%) 60,4%(62,1%) 75%(75%) 66%(68%) Ö3 36,3%(36,6%) 44,0%(46,4%) 32%(32%) 41%(44%) Radio Salzburg 31,8%(30,2%) 18,2%(16,7%) 36%(34%) 19%(17%) Antenne Salzburg 11,4%(11,3%) 13,9%(13,3%) 12%(10%) 16%(11%) Österreich 1 7,3% (9,1%) 4,4% (5,4%) 4% (5%) 2% (3%) KRONEHIT 5,3% (7,8%) 8,5%(12,2%) 4% (5%) 6% (8%) FM4 3,4% (3,5%) 5,3% (5,7%) 2% (2%) 3% (4%) Radio Energy* 6,7% (8,6%) 10,6%(13,4%) 4% (4%) 7% (7%) Welle 1* 5,6% (7,3%) 8,6%(12,0%) 4% (4%) 7% (7%) Klassik Radio* 1,6% (-) 1,2% (-) 1% (-) 1% (-) Lounge FM* 1,0% (0,9%) 1,4% (1,2%) 1% (1%) 1% (2%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Energy:

Salzburg St.; Welle 1: Salzburg St./Umg.; Klassik Radio: Salzburg St.; Lounge FM: Salzburg St.

Tirol (mit Osttirol)

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 60,7%(60,6%) 58,0%(58,4%) 64%(64%) 61%(60%) Ö3 35,7%(35,1%) 43,5%(44,2%) 30%(30%) 39%(40%) Radio Tirol 25,4%(26,0%) 16,3%(16,2%) 27%(27%) 16%(16%) KRONEHIT 9,4%(10,8%) 13,3%(15,4%) 5% (7%) 8%(11%) Life Radio 7,8% (7,1%) 11,9% (9,4%) 6% (5%) 9% (7%) Österreich 1 6,5% (6,7%) 3,8% (4,0%) 4% (5%) 2% (2%) FM4 4,1% (4,0%) 6,4% (6,0%) 2% (2%) 4% (3%) Radio Osttirol* 24,3%(19,7%) 22,4%(15,6%) 15%(15%) 13%(12%) Radio U1 Tirol(VG30)* 13,6% (-) 9,7% (-) 16% (-) 10% (-) Radio U1 Tirol(VG29)* 13,5%(11,7%) 8,9% (8,8%) 17%(13%) 9%(11%) Radio Energy* 3,7% (4,1%) 4,0% (6,5%) 4% (2%) 5% (4%) Antenne Tirol* 2,6% (3,2%) 3,3% (3,7%) 2% (2%) 3% (3%) Welle 1(Tirol)* 2,6% (3,1%) 4,1% (5,2%) 3% (2%) 5% (4%) Klassik Radio* 1,4% (-) 1,0% (-) 1% (-) 1% (-)

*Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Osttirol:

Lienz; Radio U1 Tirol (VG30): Innsbruck St./L., Kufstein, Schwaz, Kitzbühel, Imst, Landeck; Radio U1 Tirol (VG29): Innsbruck St./L., Kufstein, Schwaz, Kitzbühel; Radio Energy: Innsbruck St.; Antenne Tirol: Innsbruck St./L., Kufstein, Schwaz; Welle 1 (Tirol): Innsbruck St./L.; Klassik Radio: Innsbruck St.

Vorarlberg

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 60,4%(59,9%) 57,1%(55,1%) 64%(59%) 55%(50%) Radio Vorarlberg 31,7%(31,4%) 20,1%(19,1%) 33%(31%) 18%(17%) Ö3 30,6%(30,5%) 39,4%(37,9%) 26%(23%) 33%(28%) Antenne Vorarlberg 22,8%(24,8%) 29,2%(33,3%) 22%(24%) 29%(32%) KRONEHIT 9,6%(10,0%) 14,1%(14,3%) 4% (5%) 7% (8%) Österreich 1 6,2% (4,8%) 3,1% (1,9%) 4% (3%) 1% (1%) FM4 3,7% (4,9%) 5,7% (7,5%) 2% (3%) 4% (4%)

Quelle: GfK Austria, Radiotest 2016_4 und 2015_4, n = je 24.000 ERW. 10+

