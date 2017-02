ÖSV-Biathlon-Truck tourt dank DB Schenker durch ganz Europa

ÖSV und DB Schenker erweitern langjährige Kooperation - Servicetruck der Extraklasse befördert Biathlon-Equipment der ÖSV-Stars zu allen europäischen Rennen

Windischgarsten/Ried/Wien (OTS) - Der ÖSV und DB Schenker haben sich für die diesjährige Biathlon Saison ein ganz besonderes Projekt überlegt: Ein Servicetruck der Extraklasse, welcher das ÖSV-Biathlon-Team zu Weltcupevents und Materialtests begleitet.

Nur durch exakte Abstimmung und termingenaue Planung durch den ÖSV und DB Schenker kann der Truck seine Reise von insgesamt 13.743 Kilometern zeitgerecht zurücklegen und pünktlich an jedem Ort zu jedem Training und Rennen eintreffen. Der Servicetruck begleitet die Spitzensportler also quer durch ganz Europa. So stehen unter anderen Stopps in Schweden, Slowenien, Tschechien, Deutschland, Italien, Österreich und Norwegen auf dem Programm. Als absoluter Saisonhöhepunkt gilt die Biathlon Weltmeisterschaft, die von 08. bis 19. Februar 2017 in Hochfilzen, Österreich, stattfinden wird. DB Schenker ist also mittendrin und live dabei!



„Wir sind auf die Partnerschaft mit dem ÖSV sehr stolz, weil sie belegt, dass wir schnell und zuverlässig die hohen Anforderungen eines Hochleistungsteams erfüllen können“, stimmt Helmut Schweighofer, CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa, freudig zu.

Auch ÖSV-Präsident Prof. Peter Schröcksnadel freut die intensive Zusammenarbeit: „Wir haben im Österreichischen Skiverband das Glück mit sehr vielen verlässlichen Partnern zusammenzuarbeiten. Umso mehr freut es mich, dass wir rund um unsere langjährige, erfolgreiche Kooperation mit DB Schenker jetzt auch noch dieses tolle Projekt für unser Biathlonteam gemeinsam umsetzen konnten.“

Um den hohen Anforderungen der Top-Sportler und der Experten des ÖSV-Service-Teams optimal zu entsprechen und das tonnenschwere Equipment zu transportieren, wurde der gesamte Truck komplett umgebaut. So wurden neben den Werkbänken, hunderten Skihalterungen und der Ski-Schleifmaschine auch eine topmoderne Lüftungsanlage zur Absaugung der Wachsdämpfe, eine arbeitsgerechte Beleuchtung und ein Heizregister installiert.

Toni Giger, Leiter der Abteilung Ski Austria Technology über die fortlaufende Kooperation: "Dank der zuverlässigen Unterstützung von DB Schenker und der vereinbarten Kooperation für die nächsten fünf Jahre, können sich unsere Servicetechniker auf ausgezeichnete Arbeitsbedingungen und unsere Athleten und Athletinnen auf Top-Material verlassen."

Geschäftsstelle Ried als zentrale Steuerkraft des ÖSV-Biathlon-Projekts



DB Schenker, insbesondere die Geschäftsstelle in Ried in Oberösterreich, übernimmt die Verantwortung für den reibungslosen Ablauf des gesamten ÖSV-Biathlon-Projekts. Das DB Schenker-Team bietet dem Österreichischen Skiverband einen Rundumservice der eine durchgehende Ort-zu-Ort-Lieferung zu jedem europäischen Austragungsort problemlos ermöglicht.





DB Schenker in Österreich und Südosteuropa



DB Schenker ist ein international tätiger Logistikdienstleister mit 65.000 Mitarbeitern an 2.000 Standorten. Die Schenker & Co AG in Wien fungiert als Cluster Head Office für Südosteuropa (14 Länder, 5.300 Mitarbeiter).

