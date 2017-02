Ökostromgesetznovelle geht endlich in Begutachtung

Wien (OTS) - Mit der Aufnahme des Energiethemas in das Arbeitsprogramm der Bundesregierung zeigt diese, dass sie im Sinne der österreichischen Bürger handeln will. Mit der heutigen Aussendung des Begutachtungsentwurfes zum Ökostromgesetz beweist VK Dr. Reinhold Mitterlehner einmal mehr, dass er aktiv und rasch die anstehenden Themen abhandeln will.

